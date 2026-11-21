Trener Crvene zvezde Albert Rijera kaže da još nije doveo nijedno pojačanje u klub, a da će čelnici morati da čuju njegove zahteve pred zimski prelazni rok koji je veoma važan.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su 15. pobjedu u prvih 16 kola Superlige Srbije, a nakon trijumfa protiv Radnika iz Surdulice trener Albert Rijera nije bio zadovoljan. On je prvo kritikovao neefikasnost svojih igrača, a zatim i poslao važnu poruku klupskim čelnicima!

Po riječima Španca koji je svojevremeno imao veliku igračku karijeru, zimski prelazni rok važniji je od ljetnjeg, pa se nada da će mu klub za nekoliko sedmica dovesti igrače koji su mu potrebni. Dodao je i da još nije doveo nijednog fudbalera u klub, što će morati da se promijeni kako bi bio konkurentan za Ligu šampiona.

Vidi opis Albert Rijera: "Još nikog nisam doveo u Zvezdu, nek me saslušaju čelnici" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Prošao je mjesec dana. Pred nama je još pet utakmica do kraja prvog dijela sezone. Nakon toga, siguran sam da ćemo u klubu razgovarati o pojačanjima, odnosno o igračima koji su nam potrebni za drugi dio sezone. Ja mogu da izgradim stil, koncept i tim, ali na kraju su mi potrebni igrači. Ako želimo da napredujemo. Ja sam trener koji do sada nije doveo nijednog igrača u Zvezdu. Nadam se da će me ljudi iz kluba, s kojima imam fantastičan odnos, saslušati. Moramo razmisliti o tome koje igrače treba dovesti i kako da napredujemo. Imamo mnogo igrača koji nam mogu biti od velike pomoći, ali ako želimo da podignemo nivo igre, potrebno nam je još igrača", istakao je Rijera.

Tokom prethodnog perioda Rijera je često isticao da je prioritet plasman u Ligu šampiona narednog ljeta, a sada ističe da je zimski prelazni rok važniji od ljetnjeg. On želi da u proljećnom dijelu sezone uigrava tim za evropske kvalifikacije, a ne da na kraju sezone sastavlja ekipu.

"Ne želim da čekam ljeto. Ovaj prelazni rok mora biti ključan za nas kako bismo izgradili tim. Tako ću imati tri do četiri mjeseca da se pripremim za naredne kvalifikacije. Zato je važno da u ovom prelaznom roku radimo kako treba. A do tada, moramo početi da pobjeđujemo i da nastavimo sa pobjedama".

Podsjećamo, Crvena zvezda je nedavno potpisala ugovor sa Lukom Ilićem, koji će treći put u karijeri zadužiti crveno-bijelu opremu. Nakon toga je produžena saradnja sa Radetom Krunićem koji je "čovjek od povjerenja" španskog stručnjaka, a onda se kao opcija za povratak u klub pojavio i desni bek Ognjen Mimović.

(MONDO)