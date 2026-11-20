Luka Modrić i dalje dominira fudbalom: sa 116 uspješnih dodavanja, vodi među vezistima u Evropi, ostavljajući iza sebe druge fudbalske zvijezde.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Modrić i u 42. godini pokazuje da može da se nadmeće sa najboljim fudbalerima svijeta. Kapiten Hrvatske nalazi se na prvom mjestu među igračima pet najjačih evropskih liga po broju uspješnih dodavanja kojima se probijaju protivničke linije, a iza sebe je ostavio i neka od najvećih imena današnjeg fudbala.

Prema podacima analitičke platforme Gradijent sports, vezista Milana je ove sezone zabilježio čak 116 takvih pasova, uz uspješnost od 85 odsto. Do ovog učinka stigao je na 11 utakmica u Seriji A, što dodatno govori o njegovom značaju u igri italijanskog kluba.

Riječ je o dodavanjima kojima fudbaler loptu šalje kroz ili iza protivničkih linija odbrane i veznog reda. Takvi pasovi često otvaraju prostor za napad, izbacuju protivničke igrače iz igre i omogućavaju saigračima da dođu u opasne pozicije.

Modrić iza sebe ostavio Rodrija, Pedrija i Vitinju

Hrvatski veteran je na vrhu liste ispred brojnih zvijezda evropskog fudbala. Drugo mjesto zauzima Aleš Garsija iz Bajer Leverkuzena sa 109 uspješnih dodavanja, dok je treći Rodri iz Barselone sa 106.

Posebno je zanimljivo što su iza Modrića ostali i neki od najboljih veznih fudbalera današnjice. Na listi je i naš Nemanja Matić, koji zauzima sedmo mjesto sa 93. Pedri iz Barselone zauzima osmo mjesto sa 91 dodavanjem, Eliot Anderson je 11. sa 89, dok je Vitinja iz Pari Sen Žermena tek na 28. poziciji sa 71 uspješnim pasom.

Ovakva statistika još jednom pokazuje koliko Modrić znači Milanu. Iako je u septembru napunio 41 godinu, i dalje diktira tempo igre, odlično čita situacije na terenu i pronalazi dodavanja kojima saigračima otvara prostor.

Milan se poslije 11 odigranih kola nalazi na četvrtom mjestu Serije A, sa pet bodova manje od vodećeg Lacija. Naredni izazov ekipu čeka u nedjelju od 18 časova, kada će na "San Siru" ugostiti Frozinone.

(MONDO)