Trampova administracija vrši snažan pritisak na Kijev da postigne mirovni sporazum s Moskvom do januara, prije nego što demokrate preuzmu Kongres, zbog čega Ukrajina strahuje od prevelikih ustupaka.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa poručila je evropskim i ukrajinskim zvaničnicima da želi da Kijev postigne mirovni sporazum sa Moskvom do početka januara, prije nego što demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom SAD, navode danas izvori upoznati sa razgovorima za Fajnenšal tajms (FT).

Specijalni izaslanici američkog predsjednika Stiv Vitkof i Džared Kušner obnovili su ranije ovog mjeseca pregovore sa Ukrajinom i Rusijom u Abu Dabiju, čime je okončana osmomjesečna pauza izazvana ratom u Iranu.

"Amerikanci vrše snažan pritisak i postoji zabrinutost da bi za postizanje bilo kakvog sporazuma bile potrebne velike ukrajinske ustupke", rekao je jedan evropski zvaničnik nakon sastanka sa Kušnerom i Vitkofom.

Drugi zvaničnik rekao je za FT da se "amerikancima žuri", a "(ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu ne". Takav vremenski okvir pojačao je zabrinutost u Kijevu da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao da bude primoran da prihvati sporazum pod uslovima Moskve prije nego što demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik.

"Tramp voli Putina i želi da sve ovo završi do januara", rekao je taj zvaničnik, ocjenjujući da bi Rusija mogla da dobije "povoljnije uslove" ukoliko sporazum bude postignut prije januara.

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Iako Vašington nije zahtijevao od Ukrajine da napravi konkretne ustupke Rusiji, Putin je u četvrtak, nakon sastanka sa Trampom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom u Šenženu, poručio da Ukrajina i njeni evropski saveznici moraju da prihvate "kompromise" i "realnost na terenu".

Među ruskim zahtjevima je dugogodišnji zahtjev da Kijev prepusti Moskvi teritorije u strateški važnom regionu Donbasa, kao i zabrana budućeg članstva Ukrajine u NATO i ograničavanje njenih oružanih snaga.

Rusija se takođe zalaže za opsežne promjene evropskog bezbjednosnog poretka uspostavljenog nakon Hladnog rata, uključujući povlačenje NATO trupa i naoružanja sa istočnog krila Alijanse.

Visoki ukrajinski zvaničnik ocijenio je da postupci Trampove administracije predstavljaju "jasan izbor" da se Rusiji pomogne u obezbjeđivanju povoljnijih uslova u mirovnim pregovorima.

Pregovori su tek nedavno počeli da obuhvataju ruske zahtjeve koji se odnose na šira bezbjednosna pitanja u Evropi, za koja je Putin rekao da moraju biti dio svakog konačnog sporazuma.

Evropske zemlje, koje smatraju da je najprije potrebno da se postigne prekid vatre, a tek potom razgovara o širem evropskom bezbjednosnom okviru, zatražile su formalnu ulogu u pregovorima.

Rusija je saopštila da bi i one morale da učestvuju u postizanju konačnog sporazuma.

(Tačno/MONDO)