Danska protjeruje ruskog vojnog atašea zbog sumnje da Moskva stoji iza planiranog ubistva američko-ukrajinskog repera Kijevstonera. Policija je hapšenjem osumnjičenih uspješno sprečila atentat.

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Ministar spoljnih poslova Danske izjavio je da će ruski vojni ataše u Kopenhagenu biti proteran nakon što je Moskva osumnjičena da stoji iza pokušaja ubistva američko-ukrajinskog repera, piše Guardian.

"Upravo smo pozvali ruskog ambasadora u Ministarstvo spoljnih poslova i obavijestili ga o odluci vlade da protjera ruskog vojnog atašea iz Danske" u roku od sedam dana, rekao je Lars Loke Rasmusen na konferenciji za novinare.

"Govorimo to veoma jasno: razotkrili smo vas", poručio je on.

Ova najava je uslijedila nakon što je danska policija saopštila da je sprečila pokušaj ruskih obavještajnih službi da ubiju američko-ukrajinskog repera Kijevstonera (Kyivstoner) u septembru, neposredno prije njegovog planiranog nastupa u Danskoj. Rasmusen je takođe dodao da Danska razmatra obustavu izdavanja šengenskih viza Rusima.

"Pokrenuli smo inicijativu na evropskom nivou kako bismo dodatno pooštrili pravila koja regulišu pristup ruskih državljana Evropi", kazao je on.

"Sada pojačavamo napore ka obustavi izdavanja svih viza koje nisu od suštinskog značaja."

"Najsnažniji odgovor koji Danska može da pruži jeste da ne posustane i da nastavi sa podrškom Ukrajini. A mi imamo čvrstu namjeru da nastavimjo da podržavamo Ukrajinu", naveo je Rasmusen.

Policija je osujetila navodnu zavjeru kada je uhapsila trojicu muškaraca povezanih sa danskim kriminalnim podzemljem, kratko prije nego što je reper trebalo da održi koncert 25. septembra, koji je potom otkazan, saopštili su zvaničnici. Kijevstoner, čije je pravo ime Albert Viktorovič Vasiljev, ima i američko i ukrajinsko državljanstvo.

"Naša je jasna procjena da su pokušaj ubistva isplanirale ruske obavještajne službe", rekao je na konferenciji za novinare Rasmus Kifer-Kristensen, šef danske nacionalne službe bezbjednosti i obavještajne službe (PET).

Prema navodima tužilaca, osumnjičeni su se vozili prema mjestu održavanja koncerta sjeverno od Kopenhagena sa dva napunjena pištolja i dva noža, kada ih je policija uhapsila oko 21.55 časova, pet minuta prije nego što je koncert trebalo da počne. Četvrti osumnjičeni je uhapšen kasnije te večeri, saopštila je policija.

Prema optužnici, jedan od osumnjičenih je kupio kartu za koncert.

Osumnjičeni se terete po članu 108 danskog Krivičnog zakonika, koji se odnosi na pomaganje stranoj obavještajnoj službi, kao i za pokušaj ubistva. Oni su na sudu negirali krivicu, prenio je danski javni servis DR.

"Ruski pokušaj atentata nije nešto što smo ranije viđali u Danskoj, i to mi ostavlja utisak sve agresivnije Rusije koja je spremna na rizik", istakao je Kifer-Kristensen.

"Smatramo da je ovaj slučaj važan za razumijevanje prijetnje sa kojom se Danska suočava od strane Rusije."