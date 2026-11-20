Žoze Murinjo pobjegao je sa konferencije za medije kada je čuo pitanje o Kristijanu Ronaldu.

Izvor: Twitter/MadridSports_

Trener Real Madrida Žoze Murinjo napustio je današnju konferenciju za medije uoči utakmice španskog prvenstva protiv Selte (subota, 21.00) poslije pitanja o Kristijanu Ronaldu. Već danima je Ronaldo jedna od glavnih svjetskih tema, pošto se povukao iz reprezentacije ljut zbog statusa koji ima kod selektora Žorža Žezusa, a Murinjo nije dozvolio da ga "uvuku" u taj sukob.

Jedan novinar upitao ga je kako vidi tu situaciju kao bivši Ronaldov trener, ali i Portugalac, poslije čega je Murinjo odmah pokazao prstom da neće odgovoriti i podigao se da ustane sa stolice da ode. Kratko je ipak ostao da pruži odgovor:

Mourinho SE LEVANTA Y SE VA después de que le pregunten por CRISTIANO RONALDO"Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Lo demás, me lavo las manos y NO HABLO" ❌Prefiere callarse a decir la BARBARIDAD que han hecho con CR7 https://t.co/YMipH03eyt — Madrid Sports (@MadridSports_)November 20, 2026



"Kao Portugalac, jedino što mogu da kažem je da Portugal uvijek treba da pobjeđuje. Za ostalo perem ruke i biram da ćutim", rekao je kratko Žoze Murinjo, a onda je napustio salu za konferencije za medije, pokazavši tako da ga više ne pitaju za Ronalda i Portugal.

Murinjo imao poruku i za Vinisijusa

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Brazilac se vraća poslije suspenzije od četiri utakmice, nakon što je u dresu reprezentacije u dva meča dao pet golova (ali protiv Singapura i Japana), pa je očekivano postao tema – hoće li opet igrati bitnu ulogu za Real Madrid?

"Prije nekoliko sedmica Vinisijus je bio ogroman problem, a nakon golova protiv Singapura i Japana pitamo se hoće li igrati. Ovdje nemamo igrače koji moraju igrati po dekretu, to su igrači koji rade. Prvih 11, klupa ili tribina, svejedno je", kazao je krajnje diplomatski Murinjo i dodao: "To je nevjerovatan igrač, želimo ga i treba nam. Ne želim 11 dobrih igrača, želimo ih mnogo, ma mnogo više".

Vinisijus (26) je ljetos produžio ugovor sa Real Madridom, poslije čega je imao estetske operacije vilice, za koje mnogi vjeruju da su uticale da njegova koordinacija ne bude kao nekada. Zato je na 12 mečeva dao tek gol i ima tri asistencije.

Što se tiče tabele španskog prvenstva, Barselona je prva sa 33 boda, a tri manje osvojio je Real Madrid.

(MONDO)