Čedomir Jovanović i Aca Kos otvoreno govore o svom odnosu i glasinama koje ih prate, otkrivajući detalje iz svakodnevnog života.

Izvor: budikraken/Instagram

Bivši političar Čedomir Jovanović i Aca Kos, koji već godinama privlače pažnju javnosti zajedničkim životom i objavama na mrežama, otvoreno su govorili o svojoj bliskosti i glasinama koje ih prate.

Poslednjih godina Jovanović je postao nerazdvojan sa Kosom, koji živi u njegovom stanu na Novom Beogradu. Zbog njihove svakodnevne bliskosti i snimaka koje Kos redovno objavljuje, u javnosti se u jednom trenutku povela polemika o prirodi njihovog odnosa i tome da li su u emotivnoj vezi.

Gostujući zajedno u emisiji kod voditeljke Sanje Marinković, nekadašnji političar je bez ustručavanja odgovorio na temu svoje seksualnosti:

"Kad bih bio gej, ja bih to rekao. Ne bih imao strah da priznam, i ne bih imao ništa protiv onih koji to jesu."

Na ove Jovanovićeve riječi nadovezao se i sam Aca Kos, naglasivši koliko mu znači podrška i stav prijatelja:

"Ja sam ponosan što me on gledao takvim očima, da ja kažem da."

Pored toga, Kos je u studiju otkrio i detalj iz njihove svakodnevne komunikacije, priznavši da političara redovno ispituje o osjećanjima:

"Ja Čedu pitam svaki dan i koliko me voliš?"

Na pitanje voditeljke: "Jel ga pitaš", Aca je bez oklevanja potvrdio: "Naravno da ga pitam!"

"Nervira me što mu djevojke prilaze"

Na pitanje kakav je Čeda kada popije, Kos je nedavno objasnio:

"Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pjesme i na neka mjesta gdje sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Pjeva, poručuje pjesme... Mene nervira zato što sve djevojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu", iskren je bio Kos.

Izvor: Blic / MONDO