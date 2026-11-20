Nakon što je otkazala nastup u Beogradu, oglasila se na svom Instagram profilu.

Izvor: MONDO

Pjevačica Vesna Zmijanac otkazala je sinoćnji nastup u poznatom beogradskom restoranu, gdje je trebalo da se druži sa publikom. Do promene plana došlo je zbog narušenog zdravstvenog stanja, a pjevačica se tim povodom oglasila na društvenim mrežama i obratila svima koji su je očekivali.

Vesna nije krila razočaranje zbog toga što neće biti u prilici da izađe pred publiku i još jednom zapjeva svoje hitove.

Izvor: Instagram

"Draga moja publiko, mnogo mi je žao što večeras, zbog narušenog zdravstvenog stanja, neću biti sa vama u restoranu", napisala je pjevačica.

U nastavku obraćanja izvinila se svima koji su planirali da dođu i provedu veče uz njene pjesme, ističući da joj je podjednako žao što je do otkazivanja došlo.

"Izvinjavam se svima koji su očekivali da se vidimo i zajedno uživamo u još jednoj divnoj večeri. Vjerujte mi da mi je jednako žao kao i vama. Nadam se da ću se uskoro oporaviti i da se već narednom prilikom ponovo družimo. Hvala vam na razumijevanju, ljubavi i podršci", poručila je Vesna.

Nedavno takođe otkazala nastup

Ovo nije prvi put da je Vesna Zmijanac u kratkom periodu bila prinuđena da otkaže nastup zbog zdravstvenih problema. Nedavno je u poslednjem trenutku otkazala i zakazano pojavljivanje u Beogradu, što je razočaralo brojne obožavaoce koji su se radovali susretu sa njom.

I tada se oglasila putem Instagrama i obavijestila publiku da neće moći da nastupi.

"Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumijevanju. Uskoro se ponovo družimo. Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac", napisala je tada.