Čak ni 200 miliona dolara nisu motiv da se Habib Nurmagomedov vrati u oktagon, pa je jasno da ga više nikad nećemo gledati u profesionalnom meču.

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Neporaženi MMA šampion Habib Nurmagomedov, jedan od najboljih boraca koje smo ikad gledali, nema namjeru da se vraća u oktagon šest godina nakon što je na spektakularan način završio karijeru. Tu odluku ne može da promijeni ni 200 miliona američkih dolara.

Prilikom razgovora sa Džejkom Polom, nekadašnji superstar u borilačkim sportovima otkrio je da ga ništa ne motiviše da se vrati, jer za njega ne postoji adekvatan rival. Podsjećamo, Habib je šokantno završio karijeru kada su mnogi smatrali da je na vrhuncu moći jer nije želio da nastupa nakon smrti svog oca.

"Zašto bih se vraćao? Nemam ništa da dokažem. Ne postoji protivnik za mene, samo novac. A to mi nije motivacija", rekao je nekadašnji MMA borac koji nije doživio poraz u profesionalnoj karijeri.

Habib Nurmagomedov se poslednji put borio 2020. godine, kada je upisao 29. pobedu u profesionalnoj karijeri. Čak 11 mečeva završio je predajom protivnika, 10 puta su o pobjedniku odlučile sudije, a osam puta je trijumfovao nokaut. Nijednom nije poražen, iako se borio protiv najboljih na svijetu i tri puta uspio da odbrani pojas u lakoj kategoriji organizacije UFC.

Nurmagomedov je odradio jednu od najvećih MMA borbi svih vremena, a u spektaklu koji je pratio cio svijet "udavio" je slavnog konora mekgregora. Bio je to početak kraja velike karijere brbljivog Irca, koji više nije uspijevao da se vrati na najviši nivo. Sa druge strane, Nurmagomedov je u penziju otišao samo dvije godine kasnije - ali svojom voljom, jer ga više ništa nije motivisalo da se bori.