Luka Jović dominira. Kod Marka Nikolića u AEK-u trese mreže, a sada je proglašen za najboljeg igrača mjeseca i uz to je dobio nagradu za najljepši gol sezone.

Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Luka Jović je najbolji u Grčkoj. Izabran je ne samo za najboljeg igrača septembra u Superligi te zemlje, već je i njegov gol Iraklisu u prvom kolu izabran za najljepši gol mjeseca. Nije mu ovo prva nagrada za igrača mjeseca, pošto ju je dobio i u martu 2026. godine.

U oba glasanja je Luka Jović dominirao, pa je tako u izboru za igrača mjeseca bio prvi sa 61,43 odsto glasova ispred Endruza Tetea sa 17,01 odsto i Jorgosa Atanasijadisa sa 12,74.

Što se tiče najlepšeg gola dao ga je Iraklisu kada je primio loptu na centaršut, a zatim pocijepao mrežu rivala. Uspio je da osvoji čak 69,6 odsto glasova na tom glasanju. Pogledajte pogodak:

Gol Luke Jovića Iraklisu Izvor: YouTube/Arena sport

Luka je počeo u omladinskoj školi Crvene zvezde, a kao vrlo mlad igrač je prešao u Benfiku gdje nije dobio šansu. Nakon sjajnih igara u Ajntrahtu prešao je u Real, ali odatle je išao prvo u Fiorentinu, pa u Milan. Sada u AEK-u ima 21 gol na 36 mečeva. Što se tiče reprezentacije za sada na 56 mečeva ima 12 golova.