Luka Jović nastavlja da briljira u AEK-u, postigao je dva gola protiv Volosa i potvrdio svoju formu pred okupljanje reprezentacije Srbije.

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Srpski reprezentativac Luka Jović stigao je prošlog ljeta u Grčku, izabrao je AEK posle Real Madrida i Milana, mnogi su se pitali zašto je to uradio - ali sa svakim danom sve je jasnije da je napravio fantastičan potez. Jović je prošle sezone osvojio titulu u Grčkoj, uveo je AEK u Ligu šampiona, a njegova forma potvrđuje da bi sve to mogao makar da ponovi.

Jović je danas postigao dva nova gola za AEK u pobjedi protiv Volosa (2:1), tako da je uspio da spase ekipu Marka Nikolića i sačuvao je sva tri boda.

Prvo je Jović pogodio u 61. minutu iz penala koji je sam izborio, potom je Jorgos Karalaboglu u 85. izjednačilo, a taman kada se činilo da će Volos izboriti bod - Jović je u svom stilu glavom pogodio na asistenciju Žoaa Marija u 88. minutu. Tako je AEK došao do nove pobjede, treće u pet kola grčkog prvenstva.

Inače, Jović je postigao četiri gola u domaćem šampionatu, a ukupno ima šest u svim takmičenjima (i jednu asistenciju) za AEK u kome je bio najbolji igrač prošle sezone.

Čekamo ga u reprezentaciji

Vidi opis Luka Jović je u strašnoj formi: Kad god zaškripi, Marko Nikolić se oslanja na njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Luka Jović će se u ponedeljak pojaviti na okupljanju fudbalske reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi, gde bi trebalo da bude jedan od najvećih aduta selektora Veljka Paunovića, bar uzimajući formu u kojoj se nalazi.