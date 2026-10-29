Dečić je kao nominalni domaćin na „Trešnjici“ upisao pobjedu protiv Otranta rezultatom 2:0, u posljednjem susretu 13. kola 1. CFL, čime je doprinio promjeni na vrhu prvenstvene tabele.

Izvor: Facebook/FK Dečić

Tuzani su do važnog trijumfa, prvog u prvenstvu nakon gotovo dva mjeseca, stigli zahvaljujući golovima Radusinovića u 20. i Ćetkovića u 50. minutu.

Izabranici Ivana Brnovića ostali su na šestoj poziciji, ali uz utakmicu manje i četiri boda zaostatka za liderom, ostaju u prilici da poprave plasman.

Poraz na „Trešnjici“ prekinuo je niz Otranta od šest uzastopnih utakmica bez poraza. Ulcinjani sada imaju bod manje od Budućnosti, koja je iskoristila rasplet ovog kola i zasjela na čelo tabele.

U borbi za sam vrh nalaze se i Sutjeska i Mornar, koji dijele treće mjesto sa dva boda manje od vodeće ekipe iz Podgorice.