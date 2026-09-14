Igra se osmo kolo fudbalske like Crne Gore

Drugu pobjedu u nizu ostvarili su fudbaleri Budućnosti. "Plavo-bijeli" su na DG Areni savladali Mladost 0:2 i tako ostvarili drugu vezanu pobjedu. Strijelci za Budućnost bili su Petar Petar Vujović i Neđeljko Kovinić. Ekipi Aleksandra Nedovića ovo je prvi poraz nakon dvije vezane pobjede.