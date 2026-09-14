Igra se osmo kolo fudbalske like Crne Gore
Drugu pobjedu u nizu ostvarili su fudbaleri Budućnosti. "Plavo-bijeli" su na DG Areni savladali Mladost 0:2 i tako ostvarili drugu vezanu pobjedu. Strijelci za Budućnost bili su Petar Petar Vujović i Neđeljko Kovinić. Ekipi Aleksandra Nedovića ovo je prvi poraz nakon dvije vezane pobjede.
Sinoćnji derbi Sutjeske i Dečića završen je 2:0 za nikšićane, dok sjutra osmo kolo zatvaraju Jezero i Bokelj od 19h.
REZULTATI:
Mladost - Budućnost 0:2
Petar Vujović 9, Neđeljko Kovinić 66
Od 19h
Mornar - Otrant 0:0
Petrovac - Arsenal 0:0
Utorak
Jezero - Bokelj (19h)
Sinoć
Sutjeska - Dečić 2:0