Večerašnji program Lige šampiona otvorila su dva susreta od 18.45 časova.

Izvor: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Koma pobijedili su na svom terenu Mančester junajted 4:1, u trećem kolu Lige šampiona.Strelci za Komo bili su Niko Pas u drugom i 57, Anastasios Duvikas u 49. i Hakobo Ramon u 76. minutu.

Gol za Junajted postigao je Džošua Zirkze u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Komo ima šest bodova, a Junakted je osvojio tri poena posle tri kola.

U narednom kolu, Komo će gostovati Lansu, dok će Junajted dočekati Romu.

Fudbaleri Galatasaraja su na gostujućem terenu pobedila Lil 4:2.

Strijelci za Galatasaraj bili su Junus Akgun u drugom, Aleksej Batrakov u 44, Berke Ozer autogol u 52. i Viktor Osimen u 61. minutu.

Oba gola za Lil postigao je Soriba Diaun u sedmom i 39. minutu.

Galatasaraj je osvojio tri boda, a Lil je bez poena posle tri kola.

U sledećem kolu, Galatasaraj će u Istanbulu dočekati Štutgart, dok će Lil gostovati Bodo/Glimtu.

Glavni spektakl počinje od 21 sat, kada će na teren izaći brojni evropski velikani.

U večernjemm programu odigrano je još sedam mečeva 3. kola Lige šampiona.

Postignuti su sledeči rezultati:

Bajern Minhen - Arsenal 2:2

Real Madrid - Lajpcig 4:1

Aston Vila - Viking 3:1

Betis - Fejenord: 1:0

Klub Briž - Lens 3:0

Inter - Šahtjor 1:0

Sporting - LASK 2:3