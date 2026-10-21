Mančester junajted je posle još jedne bruke riješio da mijenja trenera. Izgleda da će Antonio Konte zamijeniti Majkla Kerika na klupi.
Mančester junajted se još jednom obrukao pod vođstvom Majkla Kerika. Komo ih je pobijedio sa 4:1 u Ligi šampiona, a nakon tog meča smo vidjeli da trener "crvenih đavola" nije htio da se pozdravi sa svojim igračima i samo je bijesno otišao u svlačionicu. Engleski mediji navode da je ovo vjerovatno poslednji meč Kerika na klupi.
Njegova budućnost na "Old Trafordu" je vrlo upitna, a tome je doprinijelo i to što se na stadionu našao Antonio Konte. Iskusni italijanski stručnjak snimljen je na tribinama kako gleda ovaj meč.
Još ranije se pisalo da su mečevi sa Lidsom i Komom ključne za njegovu sudbinu, a kako je Komo razbio Junajted, a sa Lidsom je tim Majkla Kerika odigrao neriješeno 1:1 izgleda da je gotovo sa Kerikom na klupi.
Mučenje Mančester junajteda
Otkako je Ser Aleks Ferguson otišao sa klupe Junajteda 2013. godine na klupi se promijenilo 11 trenera, a ovo je Keriku drugi mandat. Radili su Dejvid Mojes, Rajan Gigs, Luj van Gal, Žoze Murinjo, Ole Gunar solšer, Ralf Rangnik, Erik Ten Hag, Rud Van Nistelroj, Ruben Amorim i Daren Flečer, pa nakon dva puta Majkla Kerika sada će izgleda Antonio Konte.
(MONDO, N.L.)