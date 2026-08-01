Mika Godts bi mogao da nakon dvomeča sa Vojvodinom u Ligi konferencija napusti Ajaks i pojača Pari Sen Žermen.

Izvor: MN Press

Nakon što smo vidjeli kakav je majstor fudbala u duelima sa Vojvodinom Mika Godts je na prag od transfera karijere. Mladi belgijski krilni fudbaler koji je nakon mladog tima Genka prešao u Ajaks sada je na korak od prelaska u Pari Sen Žermen.

Godts je u Novom Sadu asistirao za jedan gol, proveo je 90 minuta na terenu i najbolje je bio ocijenjen od svih igrača na terenu. I u Amsterdamu je odigrao sjajan meč i asistirao je za jedan od četiri gola, a meč sa Vojvodinom bu mogao da mu bude posljednji u dresu Ajaksa.

Ovaj 21-godišnji Belgijanac je zapao za oko Luisu Enrikeau koji ga vidi kao idealno pojačanje nakon odlazaka Gonsala Ramoša i Kang In Lija i mogućeg odlaska Bredlija Barkole. Problem je što iako Pari Sen Žermen ima novca ne želi za sada da plati 60.000.000 evra što je minimum koji bi Ajaks prihvatio u zamjenu za odlazak jednog od najboljih igrača.

Nepravda Rudija Garsije

Velika se buka digla u Belgiji nakon što selektor Rudi Garsija Godtsa nije poveo na Svjetsko prvenstvo u Ameriku. Nakon nastupa za omladinske selekcije on je konačno u martu 2026. dobio poziv "A" tima i debitovao na prijateljskom meču protiv Sjedinjenih Američkih Država. Odigrao je još jednu utakmicu, ali je ostao van 26 igrača koji su otišli na Mundijal. Šansu ispred njega dobili su Žeremi Doku, Leandro Trosar, Dodi Lukebakio, Aleksis Salemakers, Matijas Fernandez Pardo...