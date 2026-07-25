Božidar Boško Petrović je prva fudbalska zvijezda Vojvodine, predratni reprezentativac, intelektualac sa dvije visoke škole, komunista i prvi pilot koji je oborio nacističkog "Meseršmita". Sve je to stigao sa 26 godina i onda tragično poginuo.

Izvor: Profimedia/X printscreen

"Neaktivnost ove eskadrile (znam čijom zaslugom), a takođe i stvari koje svakodnevno u njoj gledam ubijaju moj duh i moju borbenost i ja se bojim da će moje strpljenje već biti privedeno kraju. Ja posjedujem ogromnu dozu morala, volje i borbenosti uz to puno razumijevanja za stvar Partije, dakle svega onog što kod ostalih u ovoj eskadrili nema, i ja onda, razumljivo, ne mogu da egzistiram u toj i takvoj sredini. Trudim se što više mogu da svojim oštrim kritikama ako je moguće popravim stvar, ali to činiti, isto je što i sipati vodu u šupalj kotao", piše najhrabriji čovjek koji je ikada nosio dres Vojvodine u istoriji - Božidar Boško Petrović.

Ne, to nije nikakva alegorija ili slikovit način da se prikaže malodušnost fudbalskog tima, a Partija koja se pominje nije KP Jugoslavije. Božidar Boško Petrović ovo pismo piše 1937. godine nakon što je oko Nove godine poslije utakmice koju je u Francuskoj odigrao za BSK na turneji prešao granicu i pridružio se republikanskim snagama u španskom građanskom ratu.

Rat koji je najavio klanicu Drugog svjetskog rata i neman nacizma postao je poznat i po internacionalnim brigadama u kojima je bilo oko 1.850 Jugoslovena. Jedan od heroja rata koji je počeo prije tačno 90 godina bio je i Božidar Boško Petrović - predratni reprezentativac Jugoslavije, član prvog tima Vojvodine koji je ikada igrao najviši rang takmičenja i jedan od najboljih pilota čuvene republikanske antifašističke avijacije - Gloriose!

Napravio veliki klub od male Vojvodine

Izvor: The History Collection / Alamy / Profimedia

Božidar Boško Petrović rođen je 7. aprila 1911. godine u Beloj Palanci gdje je njegov otac bio raspoređen kao policajac. Porodica mu je rodom iz Ivanjice koju je tokom mladosti redovno pohađao, ali kako mu je otac dalje raspoređen na Vračar on je pohađao Treću i Četvrtu gimnaziju. Na kratko je prekinuo školovanje i tokom tog vremena posetio je starijeg brata Vladetu u Novom Sadu i zaljubio se u bratovljevo zanimanje pilota.

"On je rođen u Beloj Palanci kao i Rajko Mitić, ali pošto je počeo karijeru kao jako mlad u Beogradu u BUSK-u, pa je prešao u Soko tj. BASK pretpostavljam da je rano otišao iz sela gdje je rođen. Završio je dva fakulteta, tj. dvije škole. Završio je Pravni fakultet, ali se time nikada nije bavio. Čak mislim da je imao samo diplomu, čak nije ni stažirao. U Novom Sadu je završio za pilota, mislim da je to bila Škola rezervnih oficira. On je tamo otišao u Novi Sad, pa je zbog toga zaigrao za Vojvodinu", govori za MONDO Boban Živanović u čijoj fantastičnoj "Hronici prve lige 1923-1940" može detaljno da se prati karijera ovog fudbalskog asa koji je na kraju postao pilotski as.

Vojvodinu sada znamo kao "staru damu" srpskog fudbala, ali nije uvijek ona bila veliki klub kakav je postala. U početku su iz Vojvodine prvoligaši bili SSU i Slavija iz Sombora, Bačka i SAND iz Subotice, a Vojvodina je tek sa dolaskom Boška Petrovića 1932. godine uspjela da ostvari primat čak i u Novom Sadu, pa da stvaranjem Novosadskog loptačkog saveza dobije i mjesto u proširenoj Prvoj ligi sa četiri grupe i 22 tima.

"Vojvodina se dugo borila sa Judom Makabijem i NAK-om. Nakovci su bili prilično bolji, a sa jevrejskim klubom Judom Makabijem je Vojvodina napravila stadion Karađorđe. Ipak Vojvodina nije čak ni u gradu bila toliko veliki klub, a kamoli šire. Sa druge strane u selu Jabuka bio je klub Jugoslavija koji je bio za dlaku ispod prve lige. Vojvodina sa dolaskom Koste Hadžija tek postaje ozbiljan klub. Tada kada igra Boško Petrović sredinom tridesetih godina postaju ozbiljan klub", govori nam Boban Živanović i objašnjava da je sa dolaskom u Novi Sad heroj naše priče dobio veću ulogu i drugačiju poziciju nego u BUSK-u i BASK-u: "On je igrao desnog halfa u W-M sistemu i desno krilo. Više je igrao desnog halfa, a dok je za Vojvodinu igrao bio je baš na desnom krilu."

Vojvodina sa njim i Dušanom "Luksom" Markovićem u napadu uspijeva da igra nekoliko godina u prvom rangu, pa čak jedne godine i da zaigra u četvrtfinalu, a Boško Petrović u Novi Sad stiže zapravo u školu rezervnih oficira. Na mjestu sadašnjeg Avijatičarskog naselja u kome se nalazi i ulica koja nosi njegovo ime (kao i ulice Franje Kluza i Rudija Čajevca) on počinje da leti. Tu se rađa luda ideja, da se on španskim revolucionarima pridruži tako što će do Španije - doletjeti!

"To je bila neka priča koja je bila zapisana, ali uzimamo je sa zrnom soli. Vjerovatno se razmišljalo o mogućnostima, koliko neki avion može da pređe sa jednim rezervoarom i da se to ispostavilo kao neizvodljivo", govori za MONDO Vladan Vukliš, autor knjige "Jugosloveni i španski građanski rat" u kojoj zapravo prvi put na srpskom jeziku nailazimo na pismo sa početka teksta.

Kao fudbaler autobusom na front

Izvor: FK Vojvodina

Tokom godina u međuratnoj Jugoslaviji Komunistička partija je toliko ojačala da je čak dobila i beogradske izbore 1920. godine, mada je imenovanje Filipa Filipovića na mjesto "upravnika beogradske opštine" suspendovala tadašnja vlast. Komunističke ideje stizale su nerijetko i među fudbalere kao što su dr Milutin Ivković i Boško Petrović.

"Apsolutno jer je i sam fudbal bio nova stvar, avangarda. Nova stvar u povoju, pogotovo avangarda van velikih centara. Naravno da to ima veze, ti ljudi su se družili, provodili vrijeme zajedno, putovali. Kad se ti viđaš sa ljudima u klubu, stvaraju se prijateljstva, odrasta se zajedno. Pa nisu slučajno Boško Petrović i Milutinac bili dobri. Dešavanja u svijetu se prate kao i dan-danas, mlad si, imaš neke napredne ideje", govori nam Boban Živanović i otkriva da je Boško Petrović kao fudbaler ušao u Španiju!

Kada je građanski rat te 1936. godine postao izvjesnost Petrović je čuo da BSK ide na turneju u Pariz. Upravo je u tom gradu odigrao Boško Petrović svoju prvu i jedinu utakmicu za nacionalni tim, a kada je čuo da BSK ide u Pariz fingirao je sukob sa upravom tadašnjeg kluba Jugoslavije i navrat-nanos prešao u redove najvećeg rivala.

"Jeste, ušao je u Španiju kao fudbaler. Stvar je u tome što su oni često za te turneje mijenjali klubove. Koliko me sjećanje služi bila je turneja i znam da se u nekom muzeju čuva njegov španski pasoš koji je sačuvan. On je na toj fudbalskoj turneji nekako uspio da sredi nešto i ode preko granice u Španiju", govori nam autor "Hronike prve lige".

U svojoj knjizi "Jugosloveni i Španski građanski rat" Vladan Vukliš u nekoliko navrata pominje Boška Petrovića kao istaknutog letačkog asa "Gloriose" koji je oborio sedam ili osam neprijateljskih aviona.

"Taj detalj sa promjenom kluba mi nije poznat iako znam da je svakako prešao iz jednog u drugi klub i da je sa BSK-om ušao u Pariz i da je to bio način njegovog legalnog odlaska. Ali prelazak u Španiju se odigrava kao za mnoge u tom trenutku oko Nove godine 1937. u organizaciji KP Francuske na liniji sa KP Španije. Ljudi su primani u Parizu, čekali su transport, otpremljeni su vozom do Perpinjana i onda je grupa u kojoj su bili Petrović, Dudić i još neki Jugosloveni prešla jednostavno autobusom preko španske granice, maltene legalno. Kasnije od februara 1937. godine u skladu sa odlukama Komiteta za nemješanje ta odluka se zatvara i to će postati znatno teže. Od tada će se prelaziti ilegalno uglavnom preko planinskih puteva pješice i ta granica će biti ponovo otvorena tek tamo negdje na proljeće 1938. godine na nekih mjesec dana", govori za MONDO Vladan Vukliš.

Iako je vrlo vjerovatno bio jedini jugoslovenski sportista na ratištu, zapravo je sportista bilo pregršt. Na dan kada je rat počeo 19. jula 1936. godine bilo je zakazano otvaranje Narodne olimpijade, koja je trebalo da bude odgovor na Olimpijske igre koje su posmatrane kao kapitalističke i otuđene od radničke klase i običnog naroda.

"Narodna olimpijada je zapravo pomjerena. Trebalo je da počne 19. Upravo u Barseloni kada se vode borbe, one počinju u noći sa 18. na 19. Olimpijada je trebalo da bude otvorena. Mnogi sportisti su već bili tu, mnogi gosti koji su došli na otvaranje su bili tu. Barselona je u tom momentu vrvjela od turista i mi imamo zanimljiv sačuvan i objavljen zapis od strane muzikologa inače marksiste Vojislava Vučkovića koji je objavljen u jednom beogradskom časopisu gdje on govori o toj atmosferi koja je zahvatila Barselonu u tom trenutku. Ono što u svojim istraživanjima nisam našao su Jugosloveni koji je trebalo da učestvuju u Narodnoj olimpijadi. Vidio sam neke tragove i glasine da je navodno bilo članova SKOJ-a koji je trebalo da idu, ali nisam našao nikakav podatak o organizovanom jugoslovenskom učešću. Svakako neki sportisti koji je trebalo da učestvuju ostaju u Barseloni i priključuju se borbama i kasnije radničkim milicijama. Ono što je značajno je da je bilo Jugoslovena koji su se zatekli u Barseloni po nekoj drugoj osnovi, uglavnom kao radnici i koji su se onda priključili tim borbama već u samom gradu i otišli su dalje na aragonski front."

Heroj koji je poginuo boreći se protiv fašista

Izvor: Profimedia

Da bi se dobilo zvanje "vazdušnog asa" bilo je potrebno da se sruši pet aviona, a Boško Petrović je uradio mnogo više od toga. Među 1.850 jugoslovenskih "Španaca" bio je među najcjenjenijima jer je avijacija u to doba bila zaista čudo tehnike i vojne taktike. Španski građanski rat je vjerovatno prvi u kome je toliko i tako aktivno korišćena.

"Jeste. Ono što je sigurno je da je u prelasku Frankovih trupa iz Afrike upotrebljen vazdušni most. Veliki transportni avioni koji su prebacivali trupe sa jednog kopna preko mora na drugo. To je bilo ključno u početnom ratnom trenutku jer frankovci nisu imali na raspolaganju mornaricu koja je ostala vjerna republici. Avijacija se upotrebljava kao nešto prilično važno, a u tim godinama pogotovo 1936/37 ulaze neki novi aparati koji lete izrazito velikim brzinama i to je bio jedan sigurno novitet koji je u tom smislu predstavlja uvod u II svjetski rat", govori Vukliš i dodaje: "U početku su sovjetski avioni odnosili prevagu što se tiče lovaca i oni su svakako odigrali veliku ulogu u odbrani Madrida 1936. međutim ono što je Franku išlo u prilog je činjenica da su dobili mnogo više aviona. Republikanska avijacija je bila mnogo skromnija jer je dobijen jedan manji kontingent francuskih aviona na samom početku rata i onda u septembru, oktobru dolazi kontingent zaista odličnih sovjetskih aparata. To ipak nije bilo dovoljno za ono što će biti nadomješćeno na drugoj strani u velikim količinama. Ključan trenutak je bilo uvođenje Meseršmita 110 koji je definitivno tada bio najbolji lovački avion na svijetu."

U svojoj knjizi "Bili smo piloti Gloriose" Čedomir Janić navodi da se cijele 1936. godine na aerodromu u Beloj Crkvi Boško spremao za borbu sa fašistima i uspio je da skupi preko 300 sati naleta, što je za ono vrijeme bilo impresivno letačko iskustvo. Ipak, kao što se vidi i iz njegovog pisma Avgustinu Gustinčiću - trebalo je vremena da haotične republikanske trupe ubijedi u svoje vještine i vrijednost.

"Bilo je potrebno određeno vrijeme jer sam dolazak i njegovo ubjeđivanje da je sposoban mu nisu značili mnogo dok se pokazao. On je sa Sretenom Dudićem prvo upućen na obuku i tek onda poslije toga su kao stranci prebačeni u Malroovu eskadrilu koja je u tom trenutku lagano bila na izmaku, polako je gubila te svoje posljednje avione. Onda je bilo potrebno određeno vrijeme da se shvati da pred sobom imaju čovjeka koji ima izrazite sposobnosti. Do tada već jedno nadprosječno pilotsko iskustvo", priča nam Vukliš i pobija tvrdnju koja se pojavljuje da je Petrović bio na letu na kome je Dudić poginuo.

"On u tom pismu upravo javlja kako je Dudiću vjerovatno pozlilo na visini od 1.500 metara i da je pao i potpuno se smrskao. Takav let niko ne bi mogao da preživi odnosno takav pad. Sudeći po onome što je iza samog Petrovića ostalo kao tekst je činjenica da nisu bili zajedno u tom avionu."

Na kraju je za vrlo kratko vrijeme oborio sedam ili osam fašističkih aviona, a prema navodima Milana Rakića iz "Udruženja penzionisanih vojnih letača i padobranaca Srbije" prvi je koji je ikada oborio zloglasni njemački "Meseršmit". Tada najbolji avion koji je postojao na svijetu, ponos Hitlera i njegove avijacije.

"Svoje "vatreno krštenje" Boško je imao 2. juna 1937. godine kada nadomak Madrida u planinama Gvadarame stupa u borbu sa fašističkim Fiatom CR.32, kojeg obara. Bila je to njegova prva vazdušna pobjeda. Krajem mjeseca, Boškova eskadrila se seli u Algete, predgrađe Madrida gdje su bili u pripravnosti za dejstva protiv Nacionalističkih snaga na frontu Brunete. U rano jutro, 6. jula, u paru sa komandirom Jerjomenkom, Boško obara jedan fašistički Do-17, čiji je pilot nakon iskakanja padobranom zarobljen i gdje se poslije ispitivanja ispostavilo da je jedan od Himlerovih savjetnika... Istog dana uveče, pred Boškom i njegovim "Čatom" evidencijskog broja 13, "pada" još jedan Italijan u Fiatu. Sutradan, 7. jula, opet Fiat! A onda, 8. jula na frontu Brunete, Božidar sa jedne i Rus Jevgenij Ptuhin (ili General Hoze, kako su ga zvali u Republikanskoj armiji) zajedno obaraju jedan Meseršmit Me-109 Frankovih snaga, što je prema nekim podacima bilo prvo obaranje ovog tipa letjelice u vazdušnoj borbi. Sutradan, 9. jula, opet na frontu Brunete jedan italijanski fašista u Fiatu biva pobijeđen u borbi protiv Boška."

Iako postoje neke naznake da je Petrovićevo tijelo na kraju završilo u masovnoj grobnici kod Brunete, za to nema materijalnih dokaza. Ipak jasno je da je poginuo junački, dok je obarao još jedan fašistički avion. Zapravo je njegova smrt bila na neki način nesrećan slučaj.

"Izgleda da je on u tom lovu i letu nadole, u tom padu za Fijatom u jednom trenutku ili izgubio kontrolu nad avionom ili se nešto desilo. Oni su često izvodili takve manevre da fingiraju pad, a da se onda ponovo uzdignu i usprave se. U svakom slučaju je poginuo na taj način, tako što je u tom slobodnom padu izgubio kontrolu nad avionom", govori nam o junačkoj smrti Boška Petrovića datiranoj 12. ili 18. jula 1937. godine.

Milutinac i Boško, jedan do drugog

Izvor: Printscreen/Twitter/Balkan Utopia

Dva jugoslovenska pilota su nakon ovog rata došla do planetarne slave. Jedan je Josip Križaj čiji su pad aviona uhvatile kamere Paramounta, a drugi je Boško Petrović koji se našao na propagandnim posterima Republike.

"Koliko sam mogao da vidim taj plakat sa njegovim likom se mogao vidjeti u Parizu. To su tri lika iz profila, tri roda vojske i iza njih zastava republikanska i datum početka rata, odnosno datum prve godišnjice od početka rata. Što znači da je to nedugo nakon njegove smrti", priča za MONDO Vukliš koji ističe da je osim toga vrlo malo toga ostalo kao sjećanje na rat nakon mračnih frankističkih vremena.

Što se tiče naše države od ličnih predmeta Boška Petrovića ostao je samo španski pasoš na ime Fernando Garsija koji se čuva u Muzeju ratnog vazduhoplovstva. Ulice u Ivanjici i Novom Sadu nose njegovo ime, a kod stadiona "JNA" nalaze se ploče posvećene komunistima i saigračima iz reprezentacije - Milutinu Ivkoviću i Bošku Petroviću.

"Odmah ispod je vojna oficirska škola i internat, dvije ulice ispod Humske. On je bio vojni pilot i narodni heroj, a tu je bio stadion BSK-a od koga su poslije napravili JNA. Vjerujem da je zbog toga tu postavljena ploča. Vrati se u to vrijeme - ovo je nova država, a Partizan je jugoslovenski klub, vojni. Verujem da je to bilo, ne znam konkretan razlog. Ulica Milutina Ivkovića je tu, a Boška Petrovića je iznad otprilike kod Dragiše Mišovića, na vrhu iznad "Marakane"", govori nam autor "Hronike Prve lige" Boban Živanović.

Život za slobodu, jer drugačije nema smisla

Bozidar Petrovic 1911-1937.

El defensa yugoslavo que vino a España y dio su vida por la república española.

Abro hilopic.twitter.com/DHpuj0fsH3 — MF36 - Memoria Histórica (@muyfandel36)April 3, 2022

Prije odlaska u Španiju Boško Petrović se na fudbalskom terenu sprijateljio sa Milutinom Ivkovićem, ali i sa Veljkom Vlahovićem i Ivom Lolom Ribarom. Dio je uređivačkog tima "Mladosti", glasila komunističke omladine, a na front stiže kao ideološki komunista.

"Obrađujući ovaj ratni period pronašao sam jedno pismo koje nije bilo poznato i korišćeno. Ono se čuva u bivšim sovjetskim arhivima i radi se o pismu koje on piše Avgustinu Gustinčiću koji je tada šef pošte i cenzure u Albaseti. On ga piše 15. februara 1937. gdje u suštini vrlo detaljno opisuje svoj trenutni položaj i izražava želju da ga se premjesti u lovačku eskadrilu gdje bi on mogao da pokaže svoje mogućnosti. Ono što je svakako zanimljivo i što svakako otkriva tu političku stranu Petrovićeve ličnosti je način na koji on piše i ton koji on piše. Tu se vidi da je on jedan vrlo izrazito avangardno nastrojen komunista koji sebe doživljava kao neku vrstu revolucionara u jednoj za njega tada politički nezreloj sredini kakva je bila vrlo mješovita i heterogena španska republikanska armija. Prosto iz tog pisma se iščitava njegova frustracija i želja da bude upotrebljen na efikasniji način da on pokaže svoje znanje. Što će mu se svakako pružiti prilika nedugo zatim", govori nam Vladan Vukliš.

"Ja bih takođe rekao da ne postoje paralele sa današnjim vremenom, ali to je zato što je to vrijeme bilo umnogome drugačije. Mislim da se radi jednostavno o generaciji koja je gledala kasapnicu Prvog svjetskog rata, koja je odrastala u tom periodu i onda je internalizujući tu traumu shvatala kroz političko stasavanje da su svi ti prethodni ratovi i države, izrazito nezahvalni i neinkluzivni društveni sistemi u kojima su živjeli. U svijetu koji se formirao u trenutku gdje imate Sovjetski Savez kao neku vrstu revolucionarne alternative jednostavno su bili inspirisani da se bore za neko drugačije društvo koje će biti inkluzivnije, mobilnije, socijalno pravednije. Taj odlazak u Španiju nije za njih uopšte predstavljao podvig gdje se borite za neku drugu državu već se vi zapravo borite za jedan narod koji se u toj neravnopravnoj borbi brani od najezde ne samo domaće reakcije, veleposjednika, bankara, buržoazije i oficira nego se brani od njih koji imaju pomoć novih, agresivnih totalitarnih fašističkih sistema koji žele ponovo da preurede svijet po nekim novim principima i žele da nametnu neka nova ograničenja. I to je prosto generacija koja je stasavala u takvom političkom i društvenom trenutku, a njihovi strahovi, traume, želje, aspiracije su mogle da se pretoče u političku akciju upravo zahvaljujući činjenici da je postojalo nešto što danas svakako ne postoji, a to je komunistička Internacionala, kao jedna internacionalna organizacija koja je okupljala veliki broj istomišljenika na toj političkoj liniji i koja je imala sredstva i jednu državu iza sebe koja je mogla da iznese jedan poduhvat iza sebe kao što su upravo Internacionalne brigade", završava Vladan Vukliš ovu nevjerovatnu herojsku priču za MONDO.