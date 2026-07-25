Miroslav Tanjga više nije trener Vojvodine, saopštio je klub iz Novog Sada.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Vojvodina obavijestio je javnost da dosadašnji šef struke Miroslav Tanjga više neće obavljati funkciju trenera. Iz Novog Sada su se saopštenjem oglasili povodom promjene na čelu tima.

U saopštenju za klub, srpski stručnjak zahvalio se svojoj Vojvodini, kao i predsjedniku Dragoljubu Zbiljiću na saradnji i prilici da bude na čelu voljenog tima.

"Prije bilo čega, želim da istaknem par stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav je Vojvodina i da budem na čelu kluba kakav je Vojvodina. Imao sam podršku od prvog dana, pogotovo predsjednikovu i na tome mu od srca hvala", započeo je Tanjga.

"Mnogo toga smo uspjeli u prethodnom periodu. Napravili smo velike stvari, velike rezultate, pisali novu istoriju slavnog kluba. Razdvojili smo vječite poslije mnogo godina, bili ubjedljivi protiv ostalih, dva puta dolazili do finala kupa, osvojili drugo mjesto u domaćem prvenstvu. Napravili smo i rekordne prodaje igrača, afirmisali veliki broj talenata, pokrenuli značajno infrastrukturu i generalno podigli Vojvodinu na mnogo veći nivo."

Miroslav Tanjga istakao je da je Vojvodina uspjela da vrati publiku na stadion, što je jedna velika pobjeda. "Takođe izuzuetno bitno: Probudili smo Novi Sad, probudili smo navijače i vratili ih u znatno većem broju na naš stadion. To je jedna od velikih pobjeda. Što se tiče samih rezultata, nismo imali previše sreće protiv dva teška protivnika kakvi su Ferencvaroš i Ajaks. Neko u klubu je smatrao da je eliminacija od njih neuspjeh, ali o tome ćemo neki drugi put."

Imao je posebnu poruku za navijače, ali i igrače „stare dame“ iz Novog Sada. "Želim posebnu zahvalnost da izrazim Vojvodinašima, jer ću ja uvijek Vojvodinu voljeti i podržavati bezuslovno. Uvijek i zauvijek sam tu za ovak klub, uvijek ću biti dio njega, to je Voša."

"Neka od mojih poruka za igrače pred nastavak sezone jeste da ta samo ovako nastave kako smo i počeli. Nema razloga da ne vjeruju u sebe i da za početak ne vjeruju da sutra mogu da pobede Zvezdu. Radili smo to i do sada, znam da mogu da dobiju i urade to ponovo. Želim da ih malo i ovaj moj odlazak pokrene dodatno, da im da podstrek da nastave da vrijedno rade i veruju u najviše ciljeve. To je takođe jedna od bitnih stvari na kojima smo radili u prethodnom periodu. Da znaju koliko umiju i da vjeruju u sebe da mogu protiv svakoga. Ubijedili smo jedni druge u to i pokazali to više puta."

"Sada za kraj, ponovo želim da se zahvalim mojoj Vojvodini, predsjedniku Zbiljiću, jednoj perjanici ne samo Voše, već i srpskog fudbala, na svemu što sam imao prilike da iskusim. Ponavljam, Uvijek i zauvijek ću voleti ovaj klub, navijati za njega i biti dio njega", zaključio je Tanjga.

FK Vojvodinu u nedjelju u Beogradu očekuje duel drugog kola Super lige Srbije, protiv Crvene zvezde. Vojvodinu će na tom meču, sa klupe predvoditi gospodin Predrag Kandić.