Vrlo visoki zvaničnici FIFA su javno istupili protiv plana Đanija Infantina o prodaji Svjetskog prvenstva i sada je i on izgleda odustao od svoje sulude ideje.

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Đani Infantino je izgleda odustao. Američki "ESPN" izvještava da je prvi čovjek FIFA odustao od svoje ideje da proda dio vlasničke strukture Mundijala Džaredu Kušneru i investitorima bliskim Donaldu Trampu. Nakon što su engleski mediji plasirali ovu vijest u javnost desio se pravi ustanak. Prvo je UEFA ustala i sve njene članice su jasno rekle da su protiv ovog prijedloga, a zatim je i Konkakaf rekao da ne želi da učestvuje u ovakvom Svjetskom prvenstvu.

Prijedlog Infantina je bio da napravi kompaniju vrednu 20.000.000.000 dolara koja bi vodila Svjetsko prvenstvo zajedno sa privatnim investitorima predvođenim Džaredom Kušnerom. Ipak sada se on oglasio i rekao da od toga nema ništa.

"Pošto sam vrlo pažljivo saslušao sve strane postalo mi je jasno da je ovakav projekat izazvao podjele takve prirode da bez obzira na to koliku podršku dobijem više nije u interesu da se ostvari. Sada je moja namjera da sve zainteresovane strane okupim u narednim danima i nedjeljama u duhu zajedničke brige za naš sport sa ciljem da fudbal svuda nastavi da raste, pogotovo tamo gdje je to najpotrebnije", rekao je poraženi Đani Infantino koji će sada morati da se grčevito bori za svoju fotelju.

Infantina napali njegovi

Nakon toga došla je i jedna ostavka u Bijeloj kući. Karlos Kordeiro koji je bio prvi čovjek za poslove oko Mundijala dao je ostavku uz poruku: "Ne mogu da ostanem tu dok FIFA razmišlja o prodaji Svjetskog prvenstva."

Potom se javio i Kevin Lamur koji je na visokoj funkciji u FIFA i za "Asošiejted Pres" rekao da je Đani Infatino prevario svoje saradnike i da zapravo osim njega niko nije znao za ovaj projekat.

"To je projekat jedne osobe. Ne samo da ovakav projekat ne smije da se nastavi, nego je vrijeme da fudbalski lideri stanu i zapitaju se prava pitanja i daju prave odgovore. Ovo nije samo potpuni fijasko, već i zanemarivanje funkcije FIFA kao nekoga ko čuva svjetski fudbal", rekao je Kevin Lamur.