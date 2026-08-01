Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (27), koja je krajem jula nestala u Beogradu, pronađena je mrtva u koferu u Padinskoj Skeli. Poslednju poruku majci poslala je nekoliko minuta prije ponoći, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je turski državljanin.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (27), čije je tijelo pronađeno u koferu pored kanala u Padinskoj Skeli, nestala je u noći između 25. i 26. jula u Beogradu. Posljednji put javila se porodici i prijateljima oko 23.20 časova, nakon čega joj se telefon ugasio, a svaki trag joj se izgubio. Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je turski državljanin K. E. (25), koji je priveden prilikom pokušaja da napusti Srbiju.

U Beograd doputovala nekoliko dana prije nestanka

Ljudmila je u Beograd stigla 23. jula letom iz Istanbula i iznajmila apartman na Savskom vencu. Prema navodima njene prijateljice Darje, koja je na društvenim mrežama objavila apel za pomoć, uveče 25. jula spremala se za izlazak i planirala obilazak beogradskih barova.

Posljednju poruku prije ubistva poslala je između 23.15 i 23.20 časova, nakon čega je postala nedostupna, a njen telefon je ugašen.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Tetovaže važan trag u potrazi

Nestanak je policiji prijavljen 30. jula, navodno od strane njene rođake, nakon čega je pokrenuta intenzivna potraga. Kao važan identifikacioni trag navedene su njene prepoznatljive tetovaže – dvije zmije na lijevoj butini, velika kaligrafska tetovaža na desnoj potkoljenici i tetovaže u japanskom stilu na ramenima.

Tijelo pronađeno u koferu, osumnjičeni uhapšen

Tijelo mlade Ruskinje pronađeno je u koferu pored kanala u Padinskoj Skeli, a locirao ga je policijski pas Aki.

U međuvremenu su se pojavili i snimci nadzornih kamera. Na jednom se vidi kako Ljudmila zajedno sa osumnjičenim ulazi u zgradu držeći ga za ruku, dok drugi, snimljen narednog dana, prikazuje K. E. kako sam izlazi iz objekta vukući veliki kofer za koji istražitelji sumnjaju da se u njemu nalazilo tijelo žrtve.

Osumnjičeni je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prilikom pokušaja da napusti Srbiju.

Potresna ispovijest majke

Majka ubijene djevojke, Julija, izjavila je da je njena ćerka doputovala u Beograd turistički kako bi posjetila prijateljice koje ovdje žive.

Kako je rekla, posljednju poruku dobila je 25. jula oko 23.20 časova. Ljudmila joj je napisala da je izašla sa prijateljima, da je sve u redu i da će je pozvati narednog dana. Taj poziv nikada nije stigao.