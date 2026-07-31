U Zemunu je jutros pronađen mrtav muškarac sa povredama glave i noge. Policija istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mrtav muškarac, zatečen je jutros u Ulici cara Dušana u Zemunu i to nasred kolovoza!

Policija i Hitna pomoć izašli su na teren po pozivu, ali je ljekarska ekipa mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

"Čovjek je imao povredu glave i povredu noge. Iskrvario je nasmrt, tako da mu nije bilo spasa", kaže izvor i dodaje da se utvrđuje šta se nesrećnom čovjeku dogodilo.

"Za sada se ne zna kako je on zadobio ove povrede, utrđuju se sve okolnosti. Očevidaca, za sada nema, odnosno niko nije vidio da li je njega udarilo neko vozilo, pa pobjeglo, ili je na neki drugi način povrijeđen", objašnjava izvor.

Policija na licu mjesta obavlja uviđaj.

"Prikupljaju se dokazi, proverava se da li u blizini ima kamera koje su eventualno snimile nemili događaj. Na osnovu situacije zatečene na terenu, za sada se sumnja da je čovjek žrtva saobraćajne nesreće, ali to ne može u ovom trenutku sa sigurnošću da se kaže", kaže izvor Kurira.

(Kurir/MONDO)