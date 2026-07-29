Predsjednik FIFA Đani Infantino suočava se sa otporom UEFA, koja razmatra bojkot Svjetskog prvenstva zbog "rasprodaje" fudbala.

Izvor: Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino "šurovao" je već mjesecima unazad sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i konačno smo saznali šta se krije iza svega. Infantino je smislio da "proda" Svjetsko prvenstvo, od čega će koristi imati i Tramp i njegova porodica, međutim UEFA je odmah poručila "neće moći".

Posle oštrog saopštenja UEFA u kome se osuđuje ideja FIFA da mijenja svjetski fudbal, stiže i najava da bismo uskoro mogli da imamo i otvoreni front dvije najveće fudbalske organizacije.

UEFA će objaviti rat FIFA

Evropske nacije razmatraju bojkot Svjetskog prvenstva ukoliko Đani Infantino nastavi sa planovima da proda dio FIFA privatnim investitorima, prenosi "Skaj Njuz". Članice UEFA (njih 55) održaće ove nedelje hitan virtuelni sastanak kako bi razgovarale o svom protivljenju pokušaju FIFA da pokrene novu komercijalnu kompaniju sa spoljnim investicijama, dodaje se.

To je samo dodatno isprovociralo Aleksandera Čeferina i članice UEFA koje su već duže vrijeme nezadovoljne Infantinovim radom, tako da se očekuje da svom silom krenu na njega - iako uz njega stoji i američki predsjednik Donald Tramp.

Postoji spremnost evropskih nacija da upotrijebe krajnju pretnju - bojkot Svjetskog prvenstva - ukoliko se Infantino ne povuče i ne odstupi od ove ideje, tako da bi prvi turnir koji bi mogao da "pati" zbog toga - Svjetsko prvenstvo za žene koje se naredne godine održava u Brazilu. Ovo je inače prva ovakva pobuna UEFA još od 2021. godine, kada je Infantino želio Mundijal na dvije godine.

Šta zapravo hoće Infantino?

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

UEFA se protivi ovome jer to vidi kao "rasprodaju fudbala" i smatra da Svetsko prvenstvo nije proizvod, nego fudbalsko nasljeđe.

Šta je poručila UEFA?

I dok se FIFA "brani" da je sve ovo za dobrobit fudbala, ne spominjući koliko koristi će drugi imati od rasprodaje Svjetskog prvenstva, UEFA je morala da reaguje.

"Ovo prelazi sve granice koje jedna fudbalska institucija nikada ne bi smjela da pređe. UEFA shvata sve ovo veoma ozbiljno, tako bi trebalo da bude i sa svakim nacionalnim fudbalskim savezom i dioničarima. Od liga preko klubova, igrača, navijača, ljudima na vlasti i svima kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu nešto što može da se proda. Posebno bez ikakve transparentnosti oko toga kome to finansijski ide na ruku. Niko od nas nije vlasnik fudbala i nije na FIFA da ga proda", stoji u oštrom saopštenju.

"Uloga Infantina bi bila da bude neka vrsta komesara ili izvršnog direktora. Plata za tu funkciju još nije utvrđena, ali naši izvori kažu da bi mogla da bude na nivou NFL lige i tamo komesar zarađuje godišnje oko 64 miliona dolara, što je oko deset puta više od njegove trenutne zarade", stoji u tekstu.