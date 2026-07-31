Košarkaš Partizana Mika Murinen trabalo bi da nastavi karijeru na koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, posao još nije priveden kraju

Izvor: MN Press

Finski košarkaš Mika Murinen stigao je kao čudo od djeteta u Partizan, a onda je klub napustio gotovo kao promašaj. Mladi košarkaš zacrtao je put - karijera u NBA ligi, a prethodno odlazak na koledž, ali planove bi mu mogao pomrsiti ugovor koji je potpisao sa crno-bijelima minulog ljeta.

Mika Murinen trebalo bi da nosi dres Univerziteta Arkanzas. Međutim, mladi Finac još nije dobio dozvolu NCAA da zaigra u ovom takmičenju, a kako prenosi "Hog Sports", razlog je profesionalni ugovor koji je Murinen potpisao sa Partizanom. Finac je naveden kao dio tima crno-bijelih, u prethodnoj sezoni Partizan je imao pravo da ga aktivira u bilo kom momentu, ali se to nije dogodilo. Umjesto toga, Murinen je trenirao sa reprezentacijom Finske, igrao za taj tim, a onda i trenirao u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se pripremio za narednu sezonu.

Ipak, ostalo je samo na tome - Mika može da trenira, ali ne i da se takmiči. Pravo nastupa u NCAA ne bi trebalo da imaju sportisti koji su potpisali profesionalni ugovor ili primali novac od neke ekipe. Svjedoci smo da je to bila prepreka i za odlazak Jama Madara na koledž, osim, naravno, zbog godina. Zbog toga što je Murinen imao obeštećenje veće od onog koje podrazumijeva same troškove bavljenja sportom, iako se ni gram profesionalizma nije vidio u klubu i na terenu, ovaj igrač moraće da prođe poseban proces.

Biće neophodno dodatno tumačenje, s obzirom na to da je trenirao sa profesionalnim timom, ali je bio i pod ugovorom, pa je čak i nosio dres u najjačem evropskom takmičenju.

S druge strane, nije realno očekivati da će NCAA stopirati dolazak Mike Murinena. Finac je jedna od najvećih evropskih nada, iako to partijama u dresu Partizana nije uspio da dokaže.