Atletiko Madrid svim silama želi da nanese štetu Barseloni i Hulijanu Alvarezu. Želja da Argentinac napusti klub i pređe u redove katalonske ekipe skupo će koštati i njega i klub

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Španski fudbalski savez (RFEF) pokrenuo je zvanični postupak protiv Barselone. Kako se navodi, razlog je vršenje pritiska na fudbalera Atletiko Madrida Hulijana Alvareza i želja da Argentinac postane dio kluba iz Katalonije.

Oba kluba će imati priliku da iznesu svoje stavove. Ono što bi Barselonu trebalo da zabrine jesu potencijalne kazne, ali one bi mogle da sačekaju čak i vicešampiona svijeta. Prema članu 93. Disciplinskog pravilnika RFEF-a, koji se odnosi na nepoštovanje odluka Saveza, predviđeno je nekoliko kazni.

Za upravu i igrača: Osim novčanih kazni, prijeti i zabrana rada ili suspenzija u trajanju od jednog mjeseca do čak dvije godine , odnosno suspenzija na najmanje četiri utakmice. Ukoliko Alvarez bude suspendovan zbog kršenja pravila, moraće da isplati Atletiko, jer klub neće moći da računa na njega.

, odnosno suspenzija na najmanje četiri utakmice. Ukoliko Alvarez bude suspendovan zbog kršenja pravila, moraće da isplati Atletiko, jer klub neće moći da računa na njega. Za Barselonu: Klub se suočava s mogućim djelimičnim ili potpunim zatvaranjem stadiona na period do dva mjeseca (ili tri utakmice), oduzimanjem tri boda na prvenstvenoj tabeli, kao i zabranom registracije novih igrača tokom jednog ili više prelaznih rokova.

S obzirom na to da kazne ne bi štetile samo Hulijanu Alvarezu, već i rivalu Barseloni, Atletiko Madrid riješio je da "istjera stvar do kraja". Španski velikan ići će do kraja kada je u pitanju odmjeravanje snaga na sudu i nema sumnje da će tražiti najstrože kazne za oba učesnika u procesu.