Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da je zdravstveni sistem u prethodnom periodu dao značajan doprinos ovom procesu, dostavljanjem ukupno 347 prijedloga protokola.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U Ministarstvu zdravlja održana je sjednica Nacionalne komisije za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite, na kojoj je usvojeno dodatnih 347 protokola, čime je nastavljen proces uvođenja jedinstvenih standarda u zdravstveni sistem Crne Gore, prenosi Dan.

Sa novim protokolima, kroz aktivnosti usmjerene na standardizaciju rada zdravstvenih ustanova, broj usvojenih dokumenata dostigao je ukupno 818. Oni predstavljaju osnov za ujednačavanje stručnih postupaka, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i dodatno jačanje sigurnosti pacijenata i zdravstvenih radnika.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da je zdravstveni sistem u prethodnom periodu dao značajan doprinos ovom procesu, dostavljanjem ukupno 347 prijedloga protokola. Institut za javno zdravlje Crne Gore pripremio je 165 protokola, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore 66, dok je Klinički centar Crne Gore dostavio 116 protokola, koji su nakon stručne analize i usaglašavanja usvojeni na sjednici Komisije.

Usvojeni dokumenti obuhvataju veliki broj oblasti važnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema – od upravljanja kvalitetom i rizicima, strateškog planiranja i upravljanja ljudskim resursima, do zaštite zdravlja zaposlenih, informacionih sistema i zaštite podataka, komunikacije sa pacijentima i javnih nabavki, piše Dan.

Poseban dio protokola odnosi se na kontrolu infekcija, higijenske procedure, dezinfekciju, dekontaminaciju i sterilizaciju, upravljanje medicinskim otpadom, laboratorijsku dijagnostiku, mikrobiološke i molekularne postupke, održavanje medicinske opreme, kao i druge procedure iz oblasti javnog zdravlja.

"Poseban segment usvojenih protokola odnosi se na transfuzijsku medicinu, uključujući standardizaciju postupaka selekcije i zaštite dobrovoljnih davalaca krvi, prikupljanja i obrade krvi i krvnih komponenti, afereznih procedura, molekularne i serološke dijagnostike, transplantacione imunologije, kontrole kvaliteta krvnih komponenti, kao i svih procedura koje obezbjeđuju visok nivo sigurnosti u transfuzijskoj djelatnosti " naveli su iz Ministarstva zdravlja.

Nacionalna komisija ocijenila je da novi protokoli predstavljaju važan korak ka daljoj standardizaciji rada zdravstvenih ustanova i izgradnji jedinstvenog sistema kvaliteta na nivou cijele države.

"Njihovom primjenom dodatno će se unaprijediti organizacija rada zdravstvenih ustanova, ujednačiti stručna praksa i osigurati dosljedna primjena procedura u skladu sa važećim propisima i savremenom medicinskom doktrinom " poručili su iz Ministarstva.

Uspostavljanje jedinstvenih protokola predstavlja jednu od ključnih reformskih aktivnosti Ministarstva zdravlja, sa ciljem stvaranja uslova za jednak kvalitet zdravstvene zaštite na svim nivoima sistema.

"Standardizacijom stručnih postupaka stvaraju se pretpostavke za ujednačen kvalitet zdravstvene zaštite, unapređenje bezbjednosti pacijenata i zdravstvenih radnika, efikasniju organizaciju rada zdravstvenih ustanova, kao i pouzdanije praćenje i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, u skladu sa savremenim standardima zdravstvene zaštite " zaključili su iz resora zdravlja