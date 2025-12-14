Dušan Tadić ima otvoreni poziv Vojvodine da se vrati u klub u kome je briljirao od 2006. do 2010. godine.

Dušan Tadić bio je ovog ljeta vrlo blizu odlaska u Crvenu zvezdu, međutim odbio je njenu ponudu i otišao za daleko veći iznos u Ujedinjene Arapske Emirate. Tim potezom dao je i nadu Vojvodini da će se jednog dana vratiti na "Karađorđe", a da bi se to čak i ubrzalo - navijači "stare dame" istakli su transparent na istoku "Karađorđa".

Na utakmici protiv OFK Beograda, koja je završena bez golova, navijači Vojvodine ostavili su transparent "Dušan Tadić 10", odmah pored onog koji stoji već duže vrijeme - da Novi Sad čeka novi stadion zbog problema koje ima "Karađorđe".

Koliko čekaju novi stadion, toliko čekaju i Dušana Tadića kome unaprijed već poklanjaju desetku koju sada nosi Uroš Nikolić, ali koji bi je rado prepustio kada bi nekadašnji kapiten Vojvodine i reprezentacije Srbije pristao da se vrati u srpski fudbal, za koji je pričao da mu nije toliko atraktivan.

"Transparent je krasio istočnu i zapadnu tribinu stadiona Karađorđe na meču Vojvodina - OFK Beograd. Više od 5.000 gledalaca s oduševljenjem su prihvatili poruku o želji da se Tadić vrati u svoju Vošu. Dušan Tadić nikada nije ni krio da je Vojvodina njegov jedini klub u domovini, a ljubav između njega i 'stare dame' je obostrana, što su pokazali navijači porukama upućenim bivšem kapitenu. Nema sumnje da će poruke sa stadiona u 'srpskoj Atini' doći do Dušana, a Vojvodinaši se nadaju da će i povećati njegovu želju da karijeru završi u omiljenom dresu", kažu iz Vojvodine i podsjećaju da Dušana Tadića još samo tri meča dijele od "kluba 100" - a do sada ima učinak od 27 golova i 15 asistencija.

Vojvodina hoće s Tadićem do titule

Vidjećemo da li je to moguće jer Tadić ima ugovor sa Al Vahdom do kraja aktuelne sezone, a do sada je na 20 utakmica zabilježio pet golova i 11 asistencija. Njegova ekipa igraće i u finalu Liga kupa UAE, protiv Al Aina koji inače vodi Vladimir Ivić, ali bi mu bez ikakve sumnje značajnija bila titula sa Vojvodinom.

"Stara dama" čeka svoju treću, prvu od 1989. godine, a ove sezone nikad bliže nije bila Partizanu i Crvenoj zvezdi, s tim da je baš protiv OFK Beograda propustila priliku da se dodatno približi.



