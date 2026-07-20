Dušan Tadić neće po svemu sudeći da pređe u holandski NEC pošto je došlo do problema sa finansijama u klubu.

Izvor: MN Press

Transfer Dušana Tadića (37) je na ivici propadanja. Uprkos interesovanju Vojvodine i odlučio je da karijeru nastavi u Holandiji i tamošnji mediji prenijeli su da je veoma blizu odlaska u NEC Najmehen. Međutim, situacija se odjednom zakomplikovala.

Kako stvari stoje, od toga neće biti ništa. Bar tako izgleda posle izjave koju je dao direktor kluba Karlos Albers koji je upitan za dolazak nekadašnjeg reprezentativca Srbije i transfer "bombu" koja se najavljuje.

"Za nas njegov dolazak u ovom momentu nije moguć, zbog finansijskih razloga", rekao je Albers za "Voetbal".

Da li je ovo možda pokušaj da putem medija stvori pritisak Tadiću i da tako traži od njega da smanji finansijske zahtjeve ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da se vidi.