Nakon što je finansijski opteretio Juventus, sada je Kristijano Ronaldo doveo Al Nasr na prag od gašenja.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Kristijano Ronaldo je u problemu pošto mu je klub a ivici bankrota. Navodno je Al Nasr zapao u ogromne dugove i prema navodima tamojih medija pred kolapsom je. U ovom prelaznom roku klub nije doveo nijedno pojačanje i to je svima bilo jako čudno, ali sada je jasno zašto je to tako.

Prvobitno je dogovoren dolazak Samua Koste iz Majorke i nije do sada to ozvaničeno, a sada se navodi u saudijskim medijima da je dug kluba porastao na preko 200.000.000 evra.

Dovođenje prvo Kristijana Ronalda, a zatim i zvijezda poput Žoaoa Kansela i Žoaoa Feliksa da bi igrali sa njim je ispraznilo kasu i otjeralo klub u ogromne dugove. Sada državni investicioni fond traži načine da riješi ovu krizu i da klub nastavi da postoji. Ipak investicioni fond je najavio da više neće "sipati" novac nekontrolisano u klub.

Traži se čak i mogući kupac koji bi preuzeo dugove i rešio da uloži sopstveni novac. Al Nasr već ima nekoliko zvijezda u timu i tu su Kingsli Koman, Injigo Martinez, Sadio Mane, Vesli i Anđelo Gabrijel kao i Mohamed Simakan. Malo je sve olakšano jer je Džon Ruiz otišao na pozajmicu u Benfiku, ali nisu uspjeli nikako još uvijek da prodaju Kolumbijca koji je ranije bio na pozajmicama u Fenerbahčeu i Zenitu.