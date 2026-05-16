Jedan od najvećih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo još nema trofej u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo nije uspio da dođe do trofeja sa Al Nasrom ni u drugom rangu Azijske lige šampiona (pandan Ligi Evrope). Njegova ekipa doživela je poraz od Gamba Osake u Rijadu (1:0), što znači da Kristijano Ronaldo još nije osvojio nijedan trofej sa Al Nasrom.

Ovo je bio vrlo bolan trenutak za njega pošto je Al Nasr pre samo tri dana propustio šansu da postane šampion Saudijske Arabije, tako da je njegov učinak za sada - više nego ispodprosečan.

Vjerovali ili ne, ali Kristijano Ronaldo nije uspio da osvoji niti jedan od 14 mogućih pehara sa Al Nasrom, koliko je mogao da osvoji od kada je stigao prije tri godine iz Mančester junajteda. Nije osvojeno (za sada) nijedno prvenstvo, kup, uopšte domaći trofej, a o međunarodnom i da ne pričamo.

Cristiano Ronaldo looks devastated at full time after Al Nassr’s 1-0 defeat to Gamba Osaka in the AFC Champions League Two final pic.twitter.com/lUz9jwjyBs — CentreGoals. (@centregoals)May 16, 2026



Ronaldo je bio i najlošiji akter svoje ekipe u ovom finalu i teško je podnio poraz zbog čega je ljut napustio teren, dok ni gazde kluba nisu bile oduševljene što je Al Nasr osvojio samo "utešnu" medalju.

Interesantno je da Kristijano Ronaldo nije došao ni na dodjelu medalja i za sada se ne zna zašto je izostao...

| BREAKING: Cristiano Ronaldo DID NOT join the squad to collect his silver medal. ❌pic.twitter.com/BACqegQDCV — CentreGoals. (@centregoals)May 16, 2026





