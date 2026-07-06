Nakon dve sezone u kojima su bili 17. na tabeli Premijer lige, u Totenhemu riješili da okrenu list, pa kupili Mateuša Fernandeša i Sandra Tonalija.

Izvor: Dennis Goodwin / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon katastrofalne sezone koju su imali, a u kojoj su se do samog finiša sezone borili za opstanak u Premijer ligi, u Totenhemu su okrenuli drugi list. Na mjesto trenera je krajem prethodne sezone stigao Roberto de Zerbi, a klupski čelnici su tokom ovog ljeta riješili da mu ispunjavaju želje koje se tiču igračkog kadra - od "škrtica" koje nikad ne troše do najvećeg bahaćenja u istoriji veoma je tanka linija.

Nakon što su potvrdili transfer portugalskog fudbalera Mateuša Fernandeša (21) za 99 miliona evra, "pijetlovi" su kao novo pojačanje predstavili jednog od najboljih italijanskih fudbalera. Dosadašnji igrač Njukasla Sandro Tonali postao je najskuplji Italijan u istoriji, ali i najveća kupovina u istoriji Totenhema jer su za njega morali da isplate čak 108 miliona evra!

Dvojica veznih fudbalera koštali su tim iz Londona ukupno 207.000.000 evra, pa će očekivanja biti ogromna. Oni će morati da potpino promijene krvnu sliku u De Zerbijevom timu, jer je centralni dio veznog reda bio jedan od najvećih problema u prethodnoj sezoni koja je bila istorijski loša.

Navodno, Totenhem je Sandra Tonalija učinio i najplaćenijim igračem tima. Morali su duboko da zavuku ruku u džep kako bi pronašli gotovo 17 miliona evra koje će vezni fudbaler iz Italije zarađivati na godišnjem nivou. Ovo je jasan signal da tim iz Londona želi da igra daleko bitniju ulogu u Premijer ligi naredne sezone.

Pored dvojice veznih fudbalera koji su već potpisali ugovor sa Totenhemom, u klub je stigao i defanzivac Jan Pol van Heke, koji je čak 60 miliona evra plaćen ekipi Brajtona. Istom timu Totenhem će prodati talentovanog hrvatskog fudbalera Luku Vuškovića, ali je pitanje da li će za njega moći da dobiju toliko novca.

Londonski tim potpisao je ugovore i sa golmanom Martinom Dubravkom koji je bio član Barnlija, lijevim bekom Endrjuom Robertsonom koji stiže iz Liverpula i štoperom Markosom Senesijem koji je do sada bio igrač Bornmuta. Njih trojica su u Totenhem stigli bez obeštećenja, a vjerovatno će biti još pojačanja u ovom klubu.