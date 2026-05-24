Fudbaleri Totenhema su uspjeli da se izbore za pobjedu nad Evertonom i tako su ipak ostali u Premijer ligi.

Iako su mnogi u Engleskoj to priželjkivali, Tottenham Hotspur F.C. na kraju nije ispao iz lige! Nakon posljednjeg kola Premier League poznato je da iz takmičenja ispadaju Burnley F.C., Wolverhampton Wanderers F.C. i West Ham United F.C..

„Čekićari“ su uradili ono što je bilo potrebno i golovima Kasteljanosa u 67. i Jarrod Bowen u 79. minutu savladali Leeds United F.C. rezultatom 2:0. Tako su stigli do 39 bodova ove sezone, ali to nije bilo dovoljno za opstanak.

Totenhem je posljednje kolo počeo sa 38 bodova, a završio ga sa 41 nakon minimalne pobjede nad Everton F.C.. Na kraju je bilo 1:0, a jedini pogodak na utakmici postigao je portugalski vezista João Palhinha u 43. minutu.

Na kraju smo gledali pravu dramu, pošto je meč u Londonu između Vest Hema i Lidsa završen, a potom je uslijedilo još devet minuta nadoknade na utakmici Totenhema i Evertona.

Ipak, čak i da je Everton postigao pogodak i stigao do izjednačenja, ništa se ne bi promijenilo, jer bi Vest Hem i Totenhem imali isti broj bodova, ali bi Sparsi imali mnogo bolju gol-razliku.



