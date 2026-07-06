Nejmar se prilično obrukao na kraju meča sa Norveškom i na kraju svoje reprezentativne karijere.

Izvor: X/@ZAMENZA/Printscreen

Zaista je svašta sebi dozvolio Nejmar na ovom Svjetskom prvenstvu. Vidjeli smo ga kako se jutjuberima hvali milionskom kolekcijom satova koju nosi na Mundijal, a onda ga je jedva bilo na terenu u grupnoj fazi. Zaigrao je na meču sa Norveškom u osmini finala i učestvovao je u ispadanju Brazila.

Nejmar je na kraju uspio da postigne i gol sa penala, nakon koškanja i provociranja sa golmanom Norveške Orjanom Nilandom, a nakon postignutog pogotka ponio se veoma nesportski.

On je nakon postignutog gola sa bijele tačke, koji je dat u bukvalno posljednjem momentu meča i ništa nije značio, provocirao igrače rivala. Kada se vraćao na centar terena apsolutno iz čista mira je udario Martina Edegora. Poglejdajte taj momenat:

Neymar com 34 anos nas costas indo debochar e provocar o jogador da Noruega dando uma ombrada, com o Brasil PERDENDO DE 2 aos 47 minutos do segundo tempo, e levando esporro do Endrick, que tem 19 anos.#BRAXNORpic.twitter.com/jC7txfu3CX — Sérgio Santos (@ZAMENZA)July 6, 2026

U tom momentu se na snimku vidi da je čak i 19-godišnjem Endriku neprijatno zbog ponašanja svog najiskusnijeg igrača, dok Norvežani nisu reagovali na ovu provokaciju. Poslije utakmice Nejmar se u suzama oprostio od dresa nacionalnog tima.

(MONDO)