Brazil je u nokaut fazi Mundijala 2026!

Izvor: Karen Fontes / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazil je rutinski završio posao protiv Škotske i pobjedom od 3:0 potvrdio prvo mjesto u grupi C na Svetskom prvenstvu. Izabranici Karla Anćelotija još jednom su pokazali zbog čega se nalaze među najvećim favoritima za osvajanje trofeja, a centralna figura susreta bio je Vinisijus Žunior. Ujedno, navijači su na terenu napokon imali priliku da vide i Nejmara!

Napadač Reala (Vinisijus) bio je nezaustavljiv i sa dva pogotka predvodio Selesao do novog trijumfa. Već u sedmom minutu Brazil je stigao do prednosti, pošto je Rajan presekao loše dodavanje škotske odbrane, a Vinisijus rutinski savladao Angusa Gana. Brazilci su nastavili sa pritiskom i ubrzo ponovo zatresli mrežu, ali je pogodak poništen.

Ipak, do odlaska na odmor nisu ostali bez drugog gola. Ovog puta Vinisijus je bio najviši u skoku poslije odličnog centaršuta Bruna Gimaraeša i udvostručio prednost svog tima. Škoti tokom prvih 45 minuta gotovo da nisu uspjeli da zaprijete Alisonu, dok je na drugoj strani golman Angus Gan spriječio da rezultat bude i ubjedljiviji.

Početak drugog dijela donio je nešto ofanzivniju igru Škotske. Skot Mektomini imao je prvu ozbiljniju priliku za svoj tim, ali je Alison bio na visini zadatka. Brazil je ubrzo ponovo uspostavio potpunu kontrolu nad utakmicom, a tačku na meč stavio je Mateus Kunja. Napadač Brazila postigao je treći gol svoje reprezentacije i stigao do trećeg pogotka na turniru.

Do kraja susreta veliku pažnju izazvao je i ulazak Nejmara. Brazilska zvijezda upisala je prve minute u dresu nacionalnog tima poslije skoro tri godine pauze, što je dodatno obradovalo navijače pred početak nokaut faze.

Vinisijus je, osim dva gola, ispisao i istoriju. Postao je tek peti brazilski fudbaler koji je uspio da postigne pogodak na sve tri utakmice grupne faze jednog Mundijala. Ovakav rasplet obradovao je i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pošto je poraz Škotske definitivno potvrdio plasman u šesnaestinu finala kao jedne od trećeplasiranih ekipa.

(MONDO)