Legendarni brazilski napadač Nejmar završio je karijeru u reprezentaciji poslije ispadanja od Norveške na Svjetskom prvenstvu,

Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

Nejmar je završio reprezentativnu karijeru! Nakon ispadanja Brazila od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstvu iskusni 34-godišnji napadač rekao je da završava karijeru u dresu Brazila.

"Umoran sam. Trudio sam se. Počelo je ovdje na "Met lajf" stadionu i ja sam ovdje završio. Sada je gotovo", kratko je rekao Nejmar poslije šokantnog poraza od Norveške 2:0.

Nejmar ušao, dao gol, pa pravio cirkus

Nejmar je povrijeđen došao na ovo Svjetsko prvenstvo i odigrao je samo 15-ak minuta na meču sa ekipom Škotske. Sada je ušao posljednji put u karijeri na meč u dresu Brazila i stigao je svašta da uradi na terenu.

Zamijenio je Gabrijela Martinelija u 67. minutu, nakon čega je njegov tim primio dva gola u 79. i 90. minutu, a oba gola dao je Erling Haland na asistencije Andreasa Šjelderupa. Ipak na samom kraju utakmice sviran je penal i Nejmar je prvo imao sudar sa golmanom Norveške, zatim je dao gol, pa je zaplakao nakon meča.

Šta je uradio Nejmar?

Nejmar karijeru završava kao najbolji strijelac u istoriji Brazila sa 80 golova u 130 mečeva. Sa 80 golova uspio je da prestigne Pelea sa 77 golova, a po broju mečeva je drugi sa 130 iza Kafua sa 142 meča. Sa Brazilom ima osvojen Kup konfederacija 2013. godine, srebro na Olimpijskim igrama 2012. godine i zlato u Riju 2016. godine, kao i srebro sa Kopa Amerike 2021.

(MONDO)