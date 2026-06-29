Nikola Jović priznao je da mu je Miloš Teodosić idol i da je prisvojio i jedan njegov ritual iz NBA lige za koji je čuo da je radio.

Izvor: MN Press

Nikola Jović odbio je prelazak u Partizan i poziv Željka Obradovića jer navija za Crvenu zvezdu. Idol mu je Miloš Teodosić i ima samo riječi hvale za legendarnog plejmejkera. Ispričao je i da je naučio jednu stvar od njega, svjestan je da to možda nije dobro, ali je to prisvojio u NBA ligi.

"Naučio sam od Tea jednu strašnu stvar. Kad ne igraš, kad znaš da nećeš igrati i dođeš, odradiš svoj trening, istuširaš se. Obučeš sve novo, dres i kad izađeš na zagrijavanje. Nije obavezno to zadnje zagrijavanje. Ne oznojiš se, naparfemišeš se i kad se završi, ne tuširaš se, nego brzo odeš kući. Ne znam da li je to istina, rekli su mi da je on to radio, prisvojio sam. Nije baš najpametnija stvar za mladog igrača...", smije se Jović u podkastu "6.75 range".

Ponovio je da mu je nekadašnji srpski košarkaš uzor.

"Meni je Teo bio idol. Imam njegov dres iz CSKA, potpisan, hoću da ga uramim. Mnogo ga poštujem i volim i žao mi je što nismo dijelili teren stvarno."

"Baš mi je drago što je Teo u Zvezdi"

Vidi opis Nikola Jović prisvojio ritual Miloša Teodosića: "Nije baš najpametnija stvar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: EPA/GEORGI LICOVSKI Br. slika: 11 11 / 11

Voditelji podkasta su se našalili sa njim i pitali ga da li zamišlja pregovore sa Teodosićem oko dolaska u Zvezdu. Miloš je sada sportski direktor crveno-bijelih.

"Sjedili smo skoro, ne na pregovorima. Pričali smo, očekivao sam pitanje šta se dešava sa mnom, da nisam slobodan agent i slično, ali nije bilo toga. Baš mi je drago što je u Zvezdi i lijepo je to vidjeti", završio je Jović.