Marko Arnautović nije htio da trpi provokacije igrača Alžira u finišu meča na Mundijalu.

Izvor: X/traveltomtom

Marko Arnautović je u prvom poluvremenu meča sa Alžirom dao gol, a onda je izvađen iz igre. Na kraju je sa klupe gledao uzbudljivu završnicu u kojoj je Austrija zamalo ispala sa Mundijala i na klupi je ušao u sukob sa rezervistima tima iz Afrike.

Pri rezultatu 2:2 Rijad Marez je postigao treći gol za Alžir u 93. minutu i tada je djelovalo da Austrija ispada, sve dok Saša Kalajdžić nije ušao sa klupe. Drugi Srbin u ekipi Austrije postigao je gol za 3:3 i prolazak dalje, ali pruhe tog gola jedva su ljudi iz stručnog štaba Austrije zauzdali Arnautovića.

Sa klupe Alžira počeo je da mu šalje poljupce i da ga provocira Husem Auar, a kada je odreagovao na to napadač Crvene zvezde prišli su i drugi fudbaleri Alžira da ga provociraju. Pogledajte taj momenat:

لاعبي النمسا خلطوها بعد تسجيل رياض محرز للهدف الثالثpic.twitter.com/2wM79LxG5N — El Capitano| WC 26 (@spuerlilo)June 28, 2026

Sa jedne strane Ralf Rangnik je smirivao Arnautovića, dok je sa druge Vladimir Petković tjerao svoje igrače na klupu. Kod Arnautovića smo vidjeli da nekome gestikulira da previše priča.

Na kraju je sa dva gola u grupnoj fazi i jednim namještenim golom Marko Arnautović ipak najzaslužniji što je tim Austrije prošao dalje i što če se u meču sa Španijom boriti za četvrfinale.