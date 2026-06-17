Pogledajte gol kojim je Marko Arnautović ispunio svoj najveći dječački san.

Izvor: Arena sport TV/printscreen

Spektakularan meč gledali smo na Svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Austrije savladala je Jordan (3:1) u meču prvog kola grupne faze na Mundijalu 2026, a jedan od junaka trijumfa bio je i napadač srpskog porijekla Marko Arnautović. Iskusni fudbaler, legenda austrijske reprezentacije, uspio je i da se upiše u listu strijelaca na samom kraju meča.

Nakon što je poništen njegov pogodak zbog igranja rukom saigrača koji mu je asistirao, a zatim drugi gol upisan kao autogol defanzivca Jordana, Arnautović je morao do gola sa bijele tačke. Prvo je pokušao da centrira ka saigračima i to njegovo dodavanje rival je izblokirao rukom, a zatim je sudija pokazao na bijelu tačku - nakon neočekivano dugačkog gledanja VAR snimka. Kada je penal dosuđen, znalo se ko preuzima odgovornost.

Marko Arnautović nije imao većih problema da zatrese mrežu. Golmana je poslao u jednu stranu, a loptu u drugu, pa se po prvi put u karijeri upisao među strijelce na Mundijala. Bio je ovo debitantski nastup Marka Arnautovića na Svjetskom prvenstvu, a tokom života je često isticao da mu je to dječački san. Pogledajte gol Marka Arnautovića:

Četvrti gol na meču Austrija - Jordan postiže Marko Arnautović. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Arnautović je jedna od najvećih, ako ne i najveća legenda fudbalske reprezentacije Austrije. Iako su kroz istoriju imali velike timove koji su bili strah i trepet u Evropi, nijedan od igrača iz tih generacija nije uspio da ostavi trag kakav stoji iza napadača srpskog porijekla.

Za nacionalni tim Austrije Marko Arnautović je nastupio 134 puta i po tom parametru ima čak 20 utakmica više od prvog pratioca, saigrača Davida Alabe. Sa druge strane, gol na Mundijalu bio je 48. u dresu reprezentacije za Arnautovića, koji je sada već za četiri gola bolji od nekadašnjeg napadača Tonija Polstera. Od aktuelnih fudbalera najbliži mu je Marsel Sabicer koji ima 26 golova za Austriju.