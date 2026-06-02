Austrija je ostala bez važnog igrača pred Svjetsko prvenstvo pošto se Krištof Baumgartner povrijedio.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Težak udarac za reprezentaciju Austrije pred početak Svjetskog prvenstva. Na Mundijalu neće moći da igra jedan od najvažnijih igrača - Kristof Baumgartner. On se povrijedio na zagrijavanju pred prijateljsku utakmicu sa Tunisom. Dodatni pregledi potvrdili su da je povreda ozbiljnija nego što se mislilo i da neće moći da ide na Mundijal.

"Ovo je za nas baš gorka pilula, prvo zbog Kristova, pa onda i zbog cijele ekipe. Važan je igrač za nas i našu ekipu. Ima punu podršku u procesu rehabilitacije", poručio je selektor Austrije Ralf Rangnik.

Na istoj utakmici povrijedio se i David Alaba koji je napustio teren na poluvremenu, ali su iz Austrije potvrdili da su snimci pokazali da nema ozbiljnih oštećenja i da će ići na Mundijal. Dosta problema za Marka Arnautovića i saigrače koji će igrati u grupi J sa Argentinom, Jordanom i Alžirom.