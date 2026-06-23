Marko Arnautović i Austrija suočavaju se s izazovom nakon pobjede Alžira nad Jordanom, koja im donosi šanse za prolaz dalje.

Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Njemačka je "okrenula" Obalu Slonovače 2:1 poslije minusa na poluvremenu, Egipat je napravio preokret protiv Novog Zelanda i od 0:1 do 3:1, dok je sada i Alžir "živnuo" u nastavku utakmice. Nakon što je Jordan bio bolji i vodio je 1:0, Alžirci su se probudili u nastavku utakmice i obezbijedili treći "prelaz" na Svjetskom prvenstvu - pobjedu od 2:1.

Svašta smo vidjeli prethodne noći u San Francisku gdje je Al Rašdan doveo nominalnog domaćina u vođstvo, poslije čega je Vladimir Petković morao da mijenja na poluvremenu i apsolutno je pogodio iskusni trener.

Nadir Benbuli, koji je ušao u igru umjestu Buadija, pogodio je u 69. minutu na asistenciju Rijada Mahreza iz kornera, dok je tri boda Alžircima donio Amin Guiri poslije još jednog prekida. Vidjeli smo gužvu a petercu poslije kornera, a najbolje se snašao igrač Marseja čiji je pogodak provjerila i VAR soba.

Uspio je Alžir do kraja utakmice da sačuva prednost i da dođe do tri boda koja znače da sada i te kako ima šansu da prođe u drugu rundu Svjetskog prvenstva.

Odluka o tome će pasti u direktnom okršaju sa Austrijom koja je zakazana za 27. jun u Kanzas Sitiju. Oba tima imaju po tri boda i ono što je interesantno je da bi i bod možda donio objema ekipama plasman dalje, jednoj sa druge, drugoj sa treće pozicije, ali bi u toj konstelaciji bolje prošli Austrijanci zbog bolje gol-razlike.

Dakle, pred Markom Arnautovićem i njegovom ekipom je ozbiljan zadatak, sa tri boda može i da se ispadne...