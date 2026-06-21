Slavni vezista Barselone i Španije Ćavi Ernandez objasnio je kao malo ko zašto je Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.

Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Legendarni španski vezista Ćavi Ernandez uporedio je Lionela Mesija sa Majklom Džordanom. Toliko se nekadašnji šampion Evrope i svijeta divi svom bivšem saigraču iz Barselone, o kojem je pisao detaljno i emotivno u svom autorskom teksu za "Atletik".

"Imao sam 20 godina kada sam prvi put čuo za ime Lionela Mesija. Jedan od trenera omladinske škole Barselone rekao mi je da ima jedan klinac iz Argentine koji dolazi u našu akademiju. Kazao je da nikad nije vidio ništa slično njemu", podsjetio se Ćavi.

"Iskren da budem, bio sam skeptičan kada sam to čuo. Mnogi klinci koji su obećavali prošli su kroz Barselonin sistem i smatram da o igraču možeš da sudiš tek kada uđe u prvi tim. Ipak, on mi je rekao 'Ćavi, ovaj mali je drugačiji.'"

Narednih godina pratio je na klupskoj televiziji razvoj mladog Lea.

"Pamtim da sam u godinama poslije toga gledao njegove golove za mlade selekcije na TV-u. Njegovi driblinzi, golovi... Oni u kojima predribla četvoricu ili petoricu defanzivaca, a onda obiđe golmana. Izgledao je kao super-talenat, ali mnogi dječaci su bili to. Na TV-u završe samo njihovi najbolji momenti.

Prošle su godine i 2004. godine isti trener mi je poslao poruku: 'Onaj Argentinac o kojem sam ti pričao sutra će trenirati sa tobom.' Pomislio sam: 'OK, vrijeme je da vidim od čega je taj mali.' I još pamtim taj njegov prvi trening. Način na koji je vodio loptu, kako je driblao, dodavao, kako je razigravao saigrače... Sve je mogao, bio je fenomen. Nisam mogao da vjerujem šta vidim, niti su vjerovali drugi igrači. Karles Pujol, Viktor Valdes, Deko, Ronaldinjo... Gledali smo jedni druge i kao da smo govorili 'Ovo nije normalno.' Leo je imao samo 16 godina i bio je praktično najbolji igrač u klubu, već tog trenutka.

Bio je veliki radnik i strašan takmičar, nevjerovatno agresivan na lopti i bez nje, veoma 'gladan'. Kada god bi krenuo u napad, nije bilo dokazivanja, niti fensi driblinga. Bio je direktan, usredsređen samo na gol. I, Bože moj, kako je samo taj klinac napadao gol... Bio je to prizor koji se rijetko viđa. Čak ni u Barseloni niste mogli da vidite takav talenat."

"Pravdao mi se u hotelskoj sobi"

Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Mimo fudbala, Leo je bio stidljiv i povučen u sebe. Dijelio sam sobu sa njim na azijskoj turneji, nedugo nakon što je ušao u 'A' tim. Tražio je od mene dozvolu da upali TV. Govorio sam mu 'Opusti se, u redu je, ne moraš da mi se pravdaš.' Pokušavao sam da ga opustim, da se osjeća lagodnije."

"Na terenu smo konstantno razgovarali. Rekao bi 'Maki, ovaj tip mi se previše približio, dodaj mi loptu iza njega.' I pobjegao bi mu brzim trkom. Govorio bih mu 'Vrati se, vrati se' i tada bi se približio meni, Andresu Inijesti, Busiju (Serhiju Busketsu) i bio je blizu mjestu dešavanja. Što bi više puta Leo dodirnuo loptu, tim bi od toga imao više koristi. Htjeli smo da bude srećan i da učestvuje u igri.

Bilo je lako igrati sa njim. Veoma lako. Ako ne možete da igrate sa Mesijem, onda ne umijete da igrate fudbal. Tako je jednostavno. Kada dodajete loptu Leu, vratiće vam je perfektno, u pravom trenutku. I uvijek će vam vratiti loptu na vaše 'jače' stopalo. Uvijek sam volio da dodajem i bila mi je privilegija da to radim sa njim. Leo me je učinio boljim igračem. Pokušao sam da i ja njemu pomognem.

Bio je briljantan saigrač. Na početku je bio tihi lider - uvijek je tražio loptu na terenu, taj karakter je uvijek pokazivao - ali je vremenom preuzimao sve više odgovornosti. Kada sam otišao iz Barse 2015, već sjajno komunicirao i ohrabrivao saigrače prije utakmica. Sada u Argentini možete da vidite da je neprikosnoveni lider - na riječima, kao i na djelima. To mu prosto dolazi. Ima neugasivu želju da pobijedi i nikad nećete vidjeti da se on nije pojavio na utakmici. Strast koju unosi u fudbal je veoma argentinska i veoma takmičarska. Od toga ne možete da pobjegnete."

"Jednu utakmicu posebno pamtim, sam je dobio Real"

Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Mnogo je Mesijevih nastupa koje pamtim, ali ako bih morao da izaberem jedan, bilo bi to polufinale Lige šampiona protiv Real Madrida 2011. godine. Bila je to prva utakmica dvomeča, na 'Bernabeuu'. Žoze Murinjo je htio da igramo po visokoj travi i mogli smo da vidimo da su htjeli remi bez golova. Leo je onda dao prvi gol, pa je pobjegao odbrani u prodoru poput Maradone, driblajući protivnike. Igrao je svoju igru protiv Lasane Dijare, Ćavija Alonsa, Raula Albiola, Serhija Ramosa i sve ih je pobijedio. Nismo igrali fudbal tog dana i ništa se nije događalo, a onda se pojavio Mesi i to je ono što je bio u stanju da uradi. Naša igra bi 'štucala', ali onda smo imali keca u rukavu - najboljeg igrača u istoriji. Mesi je sam pobjeđivao za nas.

I sada postajem emotivan dok ga gledam. Igrao sam i sa 39 godina, ali to je bilo u ligi Katara i prestao sam godinama ranije da igram za Španiju. Leo je sada u tim godinama, ali kada ga pogledate, on je i dalje potpuno isti. Nije se promijenio. Pogledajte kako se kreću njegova stopala, taj mali sitni 'rad': tsk, tsk, tsk. Svako bi se povukao poslije osvojenog Svjetskog prvenstva 2022. godine, ali on je i dalje 'zvijer' koja se takmiči. Ubijeđen je u to da opet može da osvoji.

Nemam dilemu oko toga da će Argentina ući u završnicu Svjetskog prvenstva. I vidjećemo najbolje Mesijevo izdanje. To je njegov trenutak. Spremao se psihološki za to, iako su mnogi govorili da nije u dobroj kondiciji i da više nije isti kao prije. Onda on izađe na teren i postigne het-trik.

"Znate šta radi na utakmici? To je jedna od tajni"

"Njegov prvi gol protiv Alžira bio je 'čisti Leo'. Kada je Rodrigo de Pol podigao glavu i pogledao ga, Leo je bio na pravom mjestu, savršenom za prijem lopte. Onda se osvrnuo tri puta. To je jedna od njegovih tajni. Konstantno gleda i sve vrijeme uočava šta se događa oko njega. Sve ima u svojoj glavi. Često samo šeta po terenu, ali za to vrijeme razgleda. Njegovi saigrači se dodaju, a onda pokušava da 'provali' šta radi zadnji vezni protivnika, šta radi protivnički štoper, gdje je slobodan prostor. Njegovo razumijevanje igre je vrhunsko.

U Barseloni smo imali mentalne vježbe, dijelove treninga u kojima ste morali da tražite prostor i slobodnog igrača. Leo je u tome bio majstor. Ne pretjerujem kada kažem da je mogao da igra na Inijestinoj poziciji, Busketsovoj, Pujolovoj, mojoj... Mogao je da uradi sve što može i najbolji igrač na bilo kojoj poziciji u timu. To važi i dan-danas.

Poslao sam mu poruku poslije utakmice protiv Alžira i rekao sam mu da se sigurno šali, kao i da sam mogao samo da se nasmijem kada sam vidio šta je uradio. Bilo je to ludo, ludo, ali to je Leo. Uvijek se pojavi u pravom trenutku. Za mene je neuporediv sa bilo kim. Skoro natčovjek. Volim da kažem da je Mesi fudbalski 'Majkl Džordan'. U fudbalu nemate sa kim da ga poredite. Prestigao je najveće igrače ove igre zbog svoje dugovječnosti. Najbolji je u posljednjih 20 godina. Čak i sada, poslije toliko vremena, izađe na teren i dokaže nam to.

"Pustite golove, pogledajte drugu stvar"

Lionel Mesi

Izvor: Scott Winters / Zuma Press / Profimedia

"Njegov mentalitet je izuzetan. Što se mene tiče, to je ono što ga razdvaja od drugih. On ne podnosi poraze. Ima savršen temperament za fudbal i savršenu 'fiziku'. Njegovo tijelo je idealno skrojeno za ovu igru. Zaboravite golove koje je dao protiv Alžira, pogledajte njegovu igru u cijelosti na toj utakmici, njegovo fizičko stanje, njegovu motivisanost i ambiciju koju unosi u igru. Ima šampionski mentalitet koji nikad neće biti dostignut.

Kada je imao 16 godina mogao sam da vidim da je izuzetan talenat, ali je vrijedno divljenja to što traje sve do sada. Osjećam veliku zahvalnost zato što sam igrao sa Leom i što su nam se putevi ukrstili u istoriji. Ne vjerujem da ćemo ikad više vidjeti fudbalera poput njega", napisao je Ćavi.

Ćavi je igrao 17 godina u prvom timu Barselone, ukupno 767 utakmica i osvojio osam titula Primere, četiri lige šampiona, dok je u reprezentaciji Španije postao prvak svijeta 2010, a prvak Evrope 2008. i 2012. Poslije velike karijere vodio je Barselonu od 2021. do 2024. kao trener, a sada je "persona non grata" u klubu.