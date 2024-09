Lionel Mesi se vraća kući!

Lionel Mesi je poslije Barselone i Pari Sen Žermena otišao u Ameriku i nastupa za Inter iz Majamija, ali sva je prilika da neće završiti karijeru u MLS-u. Njemu ističe ugovor sa Inter Majamijem 2025. godine i nakon toga prema katalonskom "El Nasionalu" planira da se vrati u domovinu.

Iako je od malih nogu dio omladinske selekcije Barselone, Mesi je zapravo počeo karijeru u Njuels Old Bojsu. Više puta je u intervjuima isticao da želi da se vrati u Argentinu i obuče dres tog kluba, a sada je sa 37 godina izgleda spreman da to i uradi. Trenutno njegov klub ne stoji dobro, prošle sezone su jedva opstali u ligi, a već je jedan veteran došao u Njuels da završi karijeru.U pitanju je 36-godišnji vezista Ever Banega, nekadašnji igrač Valensije, Atletiko Madrida, Sevilje i Intera.

Najveća igračka legenda Njuelsa je zapravo Mesijev bivši trener iz perioda kada je igrao u Barseloni Herardo Tata Martino koji je odigrao 505 mečeva za klub, a Njuels je šest puta u istoriji osvajao šampionske titule. Zanimljivo je da se stadion Njuelsa od 2009. godine zove po Marselu Bjelsi.