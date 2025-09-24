Poljski fudbaler Mateuš Klih tvrdi da je situacija u Interu iz Majamija užasna i da se tamo za sve pitaju Leo Mesi i njegov otac i savetuje igrače da ne idu u taj klub...

Izvor: EPA/MARTA PEREZ/ExclusiveAccess.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lionel Mesi dominira u Americi, posle odlaska iz Barselone potpisao je za Inter iz Majamija i tamo uživa. Trese mreže kao od šale, tu su i njegovi nekadašnji saigrači iz Španije poput Luisa Suareza, Đordija Albe i Serhija Busketsa, ali pojedinci tvrde da je tamo situacija daleko od idealne i da se porodica legendarnog Argentinca tamo pita za sve. To su reči Mateuša Kliha (35).

"Ne preporučujem ljudima da idu u Majami, tamo je katastrofa. Ljudi odlaze, treneri, fizioterapeuti, svi beže. Organizaciono je veoma loše. Mesijev otac praktično vodi klub. Ništa ne može da se uradi bez njihovog pristanka. Uz to je klub udaljen oko 45-50 minuta od Majamija", rekao je Klih.

Bivši poljski reprezentativac, koji je igrao u Premijer ligi za Lids šest godina, ima neke druge preporuke za sve one koji hoće da igraju u Americi.

"Preporučio bih Njujork. Imaju bolje stadione, tu su u blizini i neki drugi klubovi koji imaju sjajne stadione poput Kolumbusa i Sinsinatija, mada je tamo dosadno za život. Preporučio bih Nešvil, ako imate tu opciju. Prelepo je mesto, kantri muzika, Portland i Sijetl imaju sjajnu atmosferu, doduše nalaze se na kraju sveta", ispričao je Klih.