Crna Gora postala je prva država u regionu koja je zakonom uvela pravo na plaćeno menstrualno odsustvo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe i podstakle žene na redovne ginekološke preglede, pravo na plaćeno menstrualno odsustvo za sada će moći da koriste samo žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom, uz potvrdu ginekologa koja će se dostavljati jednom godišnje, objasnila je predlagačica zakona Jevrosima Pejović. Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Nađa Laković ocijenila je da usvajanje zakona predstavlja “istorijski trenutak za Crnu Goru” i važan iskorak u zaštiti zdravlja žena. Smatra da to ne treba da bude konačno rješenje, već da nakon praćenja primjene zakona treba razmotriti njegovo proširenje i na žene koje trpe jake menstrualne bolove, a još nemaju postavljenu dijagnozu, piše Portal RTCG.

Crna Gora postala je prva država u regionu koja je zakonom uvela pravo na plaćeno menstrualno odsustvo.

Skupština Crne Gore usvojila je sa 59 glasova, izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima se prvi put uvodi pravo na plaćeno menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja.

Sekundarna dismenoreja je medicinski naziv za izrazito bolne menstruacije koje su posljedica određenog ginekološkog oboljenja, poput endometrioze ili mioma, a dijagnozu postavlja ginekolog.

Prema usvojenim izmjenama, žene sa ovom dijagnozom imaće pravo na odsustvo s rada u trajanju do dva dana mjesečno, koje će biti tretirano kao posebno stanje privremene spriječenosti za rad.

Za vrijeme odsustva ostvarivaće naknadu zarade u visini od 100 odsto od osnova, pod istim uslovima kao i druge kategorije osiguranika kojima zakon već priznaje pravo na punu naknadu.

Iako je riječ o značajnom iskoraku u oblasti zaštite reproduktivnog zdravlja, ostalo je otvoreno pitanje zašto ovo pravo nije predviđeno i za žene koje imaju izrazito bolne menstruacije, ali nemaju tu dijagnozu.

Zbog čega se pravo odnosi samo na žene sa dijagnostifikovanom sekundarnom dismenorejom, nezavisna poslanica i predlagačica zakona Jevrosima Pejović za RTCG objasnila je da je takvo rješenje izabrano kako bi se u početnoj fazi spriječile eventualne zloupotrebe, ali i podstakle žene na redovne ginekološke preglede.

Upozorila je da Crna Gora bilježi zabrinjavajuće podatke kada je riječ o raku grlića materice, koji se često otkriva prekasno.

“Mi smo u samom vrhu evropske crne statistike kada su u pitanju žene oboljele od raka grlića materice, a znamo da ukoliko se ova bolest otkrije na vrijeme, može da se liječi. Naši podaci kažu da preko 60 odsto žena otkrije da boluje od raka grlića materice u trenutku kada on više ne može da se operiše, što znači da tek svaka treća otkrije da je bolesna na vrijeme. Ako će to motivisati makar jednu ženu koja nije planirala da posjeti ginekologa, i na taj način joj spasimo život, mi smo puno uradili”, rekla je Pejović.

Ona je navela da će za ostvarivanje prava biti dovoljna potvrda koja se dostavlja jednom godišnje, umjesto da žene svakog mjeseca otvaraju bolovanje.

Istakla je i da je prije početka primjene zakona potrebno prilagoditi elektronski sistem, dok će država obezbijediti da žene tokom odsustva primaju punu zaradu.

Pejović je kazala da je Crna Gora usvajanjem zakona o plaćenom menstrualnom odsustvu napravila veliki iskorak u zaštiti prava žena.

Od podnošenja prijedloga u martu 2023. do njegovog usvajanja bilo potrebno više od tri godine, tokom kojih su vođeni brojni razgovori sa stručnjacima i analizirana iskustva drugih država, prije svega Španije.

“Ovo pravo, imaju žene i u Španiji, koja je zemlja Evropske unije, i onda je i Španija imala jedan period prilagođavanja, i neke lekcije smo mogli da naučimo i od španskih kolega prilikom primjene ovog zakonskog rješenja. Zapravo, možda najveća pobjeda ovog zakonskog rješenja bila je u tome što smo o jednom važnom ženskom problemu govorili u najvećem domu, i vjerujem da je to doprinijelo i podizanju svijesti o važnosti ove teme u našem društvu”, rekla je Pejović.

Dodala je da joj se posljednjih dana javlja veliki broj žena koje su zbog bolnih menstruacija bile primorane da koriste godišnji odmor umjesto bolovanja.

Laković: Menstrualno odsustvo je prvi korak, slijedi njegovo unapređenje

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Nađa Laković ocijenila je da usvajanje zakona predstavlja “istorijski trenutak za Crnu Goru” i važan iskorak u zaštiti zdravlja žena.

“Ovo je istorijski trenutak za Crnu Goru i važan iskorak u zaštiti zdravlja žena. Po prvi put naš pravni sistem prepoznaje da određena zdravstvena stanja povezana sa menstruacijom mogu ozbiljno uticati na svakodnevno funkcionisanje i radnu sposobnost. Time šaljemo jasnu poruku da zdravlje žena nije tabu tema, već pitanje dostojanstva, jednakosti i ljudskih prava”, kazala je Laković, javlja RTCG.

Govoreći o tome zbog čega je pravo na menstrualno odsustvo ograničeno na žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom, Laković navodi da je zakon u početnoj fazi vezan za medicinski potvrđenu dijagnozu kako bi postojali jasni zdravstveni kriterijumi za ostvarivanje tog prava.

“Odlučeno je da se pravo u početnoj fazi veže za medicinski potvrđenu dijagnozu sekundarne dismenoreje kako bi postojali jasni zdravstveni kriterijumi za ostvarivanje ovog prava i kako bi se osigurala njegova primjena u praksi. To je omogućilo da se postigne širi konsenzus oko zakonskog rješenja, uz oslanjanje na medicinsku struku”, rekla je Laković.

Laković smatra da usvojeno rješenje ne bi trebalo da bude konačno, već da bi, nakon praćenja njegove primjene, trebalo razmotriti mogućnost proširenja prava.

“Smatram da ovo ne treba da bude kraj, već početak. Postoje žene koje trpe izuzetno jake bolove, a još uvijek nemaju postavljenu dijagnozu ili su u procesu dijagnostike. Zato vjerujem da treba pratiti primjenu zakona, analizirati rezultate i, u saradnji sa ginekolozima i drugim stručnjacima, razmotriti mogućnost njegovog daljeg unapređenja. Najvažnije je da nijedna žena ne bude primorana da bira između svog zdravlja i svog radnog mjesta”, rekla je Laković.

Ona je kazala da je usvajanje ovog zakonskog rješenja zasluga svih poslanica Skupstine Crne Gore i pohvale svim kolegama koji su podržali ovaj zakon.

Od 27 država članica Evropske unije takav zakon ima samo Španija.