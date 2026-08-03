Kako se navodi u mišljenju Ministarstva, obaveza plaćanja troškova održavanja neposredno proizilazi iz zakona i vezana je za status etažnog vlasnika, a ne za postojanje upravnika.

Izvor: MONDO

Etažni vlasnici imaju zakonsku obavezu da redovno uplaćuju sredstva za održavanje stambene zgrade čak i u periodu kada zgrada nema izabranog upravnika, dok novi vlasnik stana obavezu plaćanja troškova održavanja stiče tek upisom prava svojine u katastar nepokretnosti, navodi se u tumačenju Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, piše CdM.

Ministarstvo je odgovor dostavilo kompaniji Kepler iz Bara, koja je zatražila pojašnjenje odredbi Zakona o održavanju stambenih zgrada u vezi sa obavezom plaćanja troškova održavanja u situaciji kada zgrada nema upravnika, kao i u slučaju promjene vlasništva nad stanom.

Kako se navodi u mišljenju Ministarstva, obaveza plaćanja troškova održavanja neposredno proizilazi iz zakona i vezana je za status etažnog vlasnika, a ne za postojanje upravnika.

„Činjenica da u određenom periodu nije bio izabran upravnik ne utiče na postojanje zakonske obaveze etažnih vlasnika da obezbjeđuju sredstva za redovno održavanje stambene zgrade. Obaveza uplate sredstava na zajednički račun proizilazi neposredno iz zakona i nije uslovljena postojanjem upravnika, imajući u vidu da zajednički račun stambene zgrade nije račun upravnika, već račun stambene zgrade namijenjen finansiranju troškova održavanja“, navodi se u tumačenju Ministarstva.

Ministarstvo podsjeća da zakon predviđa kontinuitet upravljanja i održavanja stambenih zgrada i u situacijama kada organi upravljanja nijesu obrazovani, jer sredstvima na zajedničkom računu tada upravljaju etažni vlasnici ili privremeni upravnik.

Odgovarajući na pitanje kada novi vlasnik stana postaje obveznik plaćanja troškova održavanja, Ministarstvo ističe da se pravo svojine na nepokretnosti stiče upisom u katastar, pa tek od tog trenutka nastaje i obaveza plaćanja, javlja CdM.

„Obaveza plaćanja troškova održavanja na zajednički račun stambene zgrade nastaje od trenutka kada lice stekne svojstvo etažnog vlasnika, odnosno upisom prava svojine u katastar nepokretnosti“, precizirano je u odgovoru.

Dodaje se da izuzetak postoji samo ukoliko je korisnik stana posebnim ugovorom preuzeo obavezu plaćanja troškova održavanja. U suprotnom, obaveza ostaje na vlasniku koji je upisan u katastar.

Ministarstvo se osvrnulo i na pitanje rokova za evidentiranje novog vlasnika od strane upravnika zgrade. Iako zakon ne propisuje konkretan rok, smatra da upravnik mora postupiti odmah nakon što sazna da je izvršen upis prava svojine.

„Upravnik je dužan da, po saznanju za izvršeni upis prava svojine ili nakon dostavljanja dokaza o izvršenom upisu, bez odlaganja izvrši ažuriranje evidencije etažnih vlasnika i račune za troškove održavanja izdaje licu koje je upisano kao vlasnik posebnog dijela stambene zgrade“, navodi Ministarstvo, prenosi CdM.

Zaključuju da, iako izričit rok nije propisan, obaveza redovnog mjesečnog obračuna i naplate troškova održavanja podrazumijeva da promjene u evidenciji vlasnika moraju biti sprovedene bez odlaganja, kako bi se obezbijedilo zakonito vođenje evidencije i nesmetano finansiranje održavanja stambenih zgrada.