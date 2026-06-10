Fudbalska reprezentacija Argentine i Leo Mesi spremni su za Svjetsko prvenstvo. U posljednjoj provjeri, Argentina je pobijedila Island sa 3:0.

Izvor: Profimedia/Florencia Tan Jun/Pximages

Fudbalska reprezentacija Argentine spremna je za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a spreman je i Leo Mesi. U posljednjoj proveri pred Mundijal, vidjeli smo kako "gaučosi" ostavljaju odličan utisak, dok se takođe najbolji fudbaler svih vremena vratio na teren i odmah postigao gol.

U pobjedi Argentine nad Islandom 3:0 (0:0) u Oburnu, Mesi je ušao u 70. minutu i već dva minuta kasnije postigao je gol iz penala, potvrdivši još jednom koliki uticaj ima na igru svoje reprezentacije, bez obzira što mu je skoro 40 godina.

Aktuelni prvak svijeta ostavio je dobar utisak u "generalnoj probi" pred Svjetsko prvenstvo na kome će biti daleko rasterećeniji nego što je to bio u Kataru, Rusiji ili Brazilu, ali djeluje i samouvjereniji u sopstveni kvalitet, posebno kada se uzme u obzir da je dugo u sličnom sastavu.

Messi literally 45 seconds after subbing onpic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC)June 10, 2026



Čak 18 igrača koji su prije četiri godine donijeli Argentini titulu prvaka svijeta ponovo je tu, dok ima i nekih finih dodataka timu, kao što je strijelac prvog gola na meču iz osmog minuta Valentin Barko, novi igrač Čelsija.

Trijumf je inače u 86. minutu potvrdio Tijago Almada iz Atletiko Madrida, na asistenciju iskusnog Rodrige de Pola, standardnog u reprezentaciji Argentine prije četiri godine, a koji bi na ovom prvenstvu mogao svoje mjesto da prepusti nekima od mlađih. Ni oko toga neće biti problema, pa je utisak da je reprezentacija na prvom mjestu kod "gaučosa", a ne lični doprinos.

WHAT AN AMAZING FINISH FROM COLO BARCO.pic.twitter.com/gyHOzKCVxE — MC (@CrewsMat10)June 10, 2026



Argentina je počela inače u sastavu: Rulji - Đaji, Otamendić, Martinez, Medina - Simeone, Lo Selso, Palasios, Barko - Paz i Lopez, a igrali su još Romero, L. Martinez, De Pol, Mekalister, Fernandez, Almada, N. Gonzales, Montijel i Mesi.

U grupnoj fazi Argentina igra protiv Alžira, Austrije i Jordana.