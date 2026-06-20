Navijači reprezentacije Australije su imali poruku za predsjednika SAD Donalda Trampa.
Fudbalske reprezentacije SAD i Australije ukrstile su koplja u petak uveče u okviru 2. kola Grupe B na Svjetskom prvenstvu.
Amerikanci su pokazali da umiju da igraju i soker, pa su slavili sa 2:0 i obezbijedili prolaz u nokaut fazu.
Skandal na Mundijalu: Navijači Australije brutalno vrijeđali Donalda Trampa, da li će američka vlast reagovati?
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
I dok se u američkim medijima glorifikuju igrači i selektor Poketino, dio javnosti je šokiran ponašanjem navijača Australije.
Popularni "Oziji" su prije, za vrijeme i poslije utakmice kao dio svog navijačkog repertoara pjevali pjesmu kojom su vrijeđali predsjednika SAD Donalda Trampa.
Australijanci su u pjesmi aludirali na veze Donalda Trampa i trgovca ljudima i seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.
Aussie boys are on a bender, Donald Trump is a sex offenderpic.twitter.com/hnObinFA4F— (@thecasualultra)June 19, 2026
Tramp, podsjetimo, nije optužen ni za jedan zločin povezan sa Epštajnom i negirao je bilo kakvu umiješanost u njegove kriminalne aktivnosti.