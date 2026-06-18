Reprezentacija Gane je uz dosta problema uspjela da slomi otpor Paname i da upiše pobjedu na startu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Curtis Wong / Zuma Press / Profimedia

Gana je upisala pobjedu na startu Svjetskog prvenstva i to poslije nevjerovatne drame. Golom u 95. minutu je srušila otpor uporne Paname - 1:0. Žestoko se namučila protiv jednog od autsajdera na ovom planetarnom šampionatu.

Gol vrijedan tri zlatna boda dao je Kaleb Jirenki u posljednjim trenucima meča poslije veoma lijepe akcije. Izazvalo je to potpunu ludnicu na stadionu u Torontu i veliko slavlje navijača Gane koja sada ima tri boda u grupi isto koliko i Engleska.

Gana gol protiv Paname Izvor: YouTube/Arena sport

U narednom kolu Gana igra upravo protiv Engleske (22. juna u 22h) u Bostonu, pa onda sa Hrvatskom u Filadelfiji (27. juna u 22h) i taj meč sa Hrvatima mogao bi da odlučuje o prolazu dalje. Još jedna loša vijest za "kockaste" koji su u derbiju prve runde izgubili od Engleske (4:2) i sada strepe za nastavak takmičenja.