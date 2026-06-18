Hrvatska izgubila od Engleske 2:4 na startu Mundijala, a Gvardiol priznao da je pad koncentracije odlučio meč u drugom poluvremenu.

Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol izjavio je da je smatra da je loša igra njegove ekipe na početku drugog poluvremena večerašnje utakmice Svetskog prvenstva protiv selekcije Engleske bio jedan od razloga poraza njegovog tima u tom duelu.

"Vratiti se dvaput nije lako. Mi smo uspjeli i onda smo na početku drugog poluvremena jednostavno malo zakazali. Znamo njihov kvalitet, znamo kakva su reprezentacija i jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je nedostajalo koncentracije i sve se nekako brzo izdešavalo", naveo je Gvardiol, a prenela Hrvatska radio-televizija (HRT).

Reprezentacija Hrvatske izgubila je u Arlingtonu od selekcije Engleske 2:4, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.

Hrvatski fudbaleri će u drugom kolu Grupe L, 24. juna u Torontu igrati protiv selekcije Paname, dok će svoj poslednji meč u grupnoj fazi odigrati 27. juna u Filadelfiji protiv Gane.

"Ostale su još dve utakmice, nije ništa gotovo. Treba dignuti glave, dobro se regenerisati. Imamo nekoliko dana za pripremu i ništa, idemo dalje", rekao je Gvardiol.