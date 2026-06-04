Izborna kampanja Real Madrida donosi haos: Enrike Rikelme obećava Halnda, dok Mančester siti planira tužbu zbog toga.

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Real Madrid je na raskrsnici i uskoro ćemo saznati da li će klub nastaviti da vodi dosadašnji predsjednik Florentino Perez ili će to umjesto njega biti drugi kandidat Enrike Rikelme. Obojica za sada mnogo toga obećavaju i pokušavaju da ubijede navijače da su pravi izbor, ne mareći ni za koga.

Tako je Florentino Perez već postigao dogovor o dolasku Žozea Murinja na klupu Real Madrida, sa njim stižu Konate i Damfris, dok je s druge strane Enrike Rikelme od izbornih obećanja "potkačio" Mančester siti.

Preciznije, Enrike Rikelme je obećao navijačima Real Madrida da će ako pobijedi na izborima dovesti Rodrija i Erlinga Halanda, zbog čega je Mančester siti burno reagovao. Nezadovoljni su na "Etihadu" što su njihovi igrači uopšte tema ove kampanje, pošto nije dozvoljeno na taj način pričati o tuđim fudbalerima i već su zato spremili tužbu.

"Sve je to vrlo zabavno, ali nije istina. Želimo puno sreće obojici kandidata na predsjedničkim izborima u Realu", poručili su otac Erlinga Halanda, bivši fudbaler Alf Inge, kao i njegova agentkinja Rafaela Pimenta.

Haland je inače nedavno produžio ugovor sa Sitijem do 2034. godine i ne planira da se seli iz Mančestera, bar ne uskoro.

Bivši napadač Moldea, Salcburga i Dortmunda je u Sitiju od 2022. godine i za sada je odigrao oko 200 utakmica za "građane". Doprinio je sa 162 gola i 30 asistencija, osvajajući dvije titule Premijer lige i jednu Ligu šampiona, a pred njim je sada nastup na Svjetskom prvenstvu sa Norveškom.