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Tanja Savić hitno prekinula nastup, bina počela da se urušava: Nastao haos, molila fanove da ne prilaze

Tanja Savić hitno prekinula nastup, bina počela da se urušava: Nastao haos, molila fanove da ne prilaze

Autor Jelena Sitarica
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Tanja Savić bila je primorana da prekine nastup nakon što je došlo do problema.

Tanja Savić hitno prekinula nastup, bina počela da se urušava Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Poslednji nastup Tanje Savić umalo se pretvorio u pravu katastrofu kada je došlo do problema sa binom.

Sve je počelo regulano - pjevačica je ređala hitove, a atmosfera u klubu je dostigla vrhunac. Međutim, u jednom trenutku fanovi su krenuli da se penju na binu kako bi došli bliže do pjevačice kada se konstrukcija ozbiljno zaljuljala pod opterećenjem.

Shvativši da je bezbjednost svih ugrožena i da situacija izmiče kontroli, Tanja Savić je prekinula nastup, pa se obratila okupljenima.

"Nemojte više da se penjete, molim vas, jer ćete svi propasti kroz ovu binu. Molim vas, pazite", vikala je pjevačica.

Inače, Tanja je nedavno bila primorana da otkaže nastup u Splitu nakon problema sa zdravljem.

Pogledajte još njenih fotografija sa nastupa i koncerata:

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Tagovi

tanja savić nastup

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