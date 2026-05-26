Sad već bivši trener Mančester sitija Pep Gvardiola dobio je zamjenu na klupi engleskog kluba

Doskorašnji trener Mančester Sitija Pep Gvardiola i zvanično je završio desetogodišnji mandat u engleskom klubu. Nakon što je napustio tim posle decenije, na Španca je došao Enco Mareska koji će voditi Građane do 2029. godine.

Pretpostavlja se da će Siti u narednim danima ozvaničiti potpis novog trenera, ali kako javlja dobro obaviješteni fudbalski insajder Fabricio Romano, stvar je već završena: "Enco Mareska je već potpisao trogodišnji ugovor kao novi menadžer Mančester Sitija. Dogovor važi do juna 2029. godine i uskoro počinje nova era u Mančester Sitiju, Mareska će u potpunosti biti uključen u transfer strategiju. Sve je gotovo, 100 posto potvrđeno", napisao je Romano.

Mančester Siti je sezonu okončao na drugom mjestu, iza Arsenala u Premijer ligi. Iako sezona nije završena kako je očekivano, Gvardiola je iz kluba ispraćen kao legenda.

Kada je u pitanju naslednik Pepa Gvardiole, Mareska je poslednji put sa klupe vodio Čelsi, ali je taj tim napustio krajem 2025. godine, posle 55 pobjeda, 16 remija i 21 poraza. Bio je trener i u Lesteru, a prije toga i u Parmi, dok je dolazak u Siti zapravo povratak, pošto je od 2020. do 2021. bio u omladinskoj školi ovog tima.